Βαµβακόπουλο: Ο ΒΟΑΚ της… υποµονής – Οι αναγνώστες των «Χανιώτικων νέων» σχολιάζουν µε αφορµή την… παράταση

Με ψυχραιµία και υποµονή πρέπει να εφοδιαστούν το καλοκαίρι οι οδηγοί που κατευθύνονται από τα Χανιά έως τον Πλατανιά καθώς δόθηκε παράταση στο έργο διαµόρφωσης της… ευθείας Μουρνιές – Βαµβακόπουλο.

Όπως έγινε γνωστό ότι το έργο το οποίο ξεκίνησε τον ∆εκέµβριο του 2025 και επρόκειτο να ολοκληρωθεί στις 3 Απριλίου πήρε παράταση µέχρι τις 3 Αυγούστου.

Αυτό σηµαίνει ότι ο κυκλοφοριακός φόρτος στην παλιά εθνική οδό που είναι ήδη αυξηµένος, µέσα στο καλοκαίρι θα είναι κάποιες στιγµές ανυπόφορος.

Η νέα παράταση δεν έµεινε ασχολίαστη από τους Χανιώτες. Αναγνώστες των «Χανιώτικων νέων» σχολίασαν χθες στα κοινωνικά δίκτυα της εφηµερίδας µας, µεταξύ άλλων:

•M.R.: Καλό καλοκαίρι θα περάσουµε

•Χ.Αnt.: Γελάνε και οι πέτρες µε τα χάλια µας.

•Μ.Κ.: Μην τον ξανά ανοίξετε µα συνηθίσαµε.

•Α.Μ.: Ωραία, η ουρά θα ξεκινάει από Κισσάµου και θα τελειώνει στους Αγίους Αποστόλους… ∆εν ντρέπεστε καθόλου; Θέλετε και τουρισµό…

•Α.Τr.: Μακάρι να ολοκληρωθούν 3 Αυγούστου, αλλά µε τους ρυθµούς που πάνε δεν το βλέπω.

Έδωσαν µία ηµεροµηνία ολοκλήρωσης πριν τον δεκαπενταύγουστο για τα µάτια του κόσµου…

∆εν θα µπορούµε να κουνήσουµε σε λίγο καιρό…

Καλή τύχη σε όλους µας…

•Γρ. Τ.: Είχανε πει µέχρι Απρίλη, αλλά τι έχεις Γιάννη τι είχα πάντα.

•Μ. Kats.: Απαράδεκτοι, τουλάχιστον µία ρύθµιση στα φανάρια Kλαδισού για τα οχήµατα που στρίβουν αριστερά προς την τουριστική περιοχή να µην υπάρχει αυτή η αναµονή και το µαύρο χάλι!!

•Μ. Μπ.: Πώς τα καταφέρνετε κάθε καλοκαίρι που ο κόσµος είναι ο ένας πάνω στον άλλο να κάνετε έργα, τι να πω; Είσαστε για κλάµατα όλοι σας.

•Giorgos K.: Αντιπεριφερειάρχη µήπως να ξυπνήσεις!

•Pan. Sp.: Καλέ µην βιάζεστε µε την ησυχία σας… θέλουµε και τουρισµό, τροµάρα µας.

•Maria K.: Ποιον Αυγούστο δε µας είπαν του 2026 ή του 2027. Μας έχετε τρελάνει µε τους δρόµους στα Χανιά ένα φτιάχνουµε δέκα χαλάµε και πάµε πάλι από την αρχή. Και να γινόταν και σωστές δουλειές καηµός µας… Ελλάς το µεγαλείο µας.

•Nikos P.: Και τώρα να δεις Κλαδισό τι έχει να γίνει.

•Kostas P.: Προβλέπεται ένα χάος το Καλοκαίρι οι ουρέςθα αρχίζουν από Κισσάµου-Κλαδισό και θα τραβάνε πέρα, στο υπερπέραν…

•Βασίλης Κ.: Το παράξενο θα ήταν να άνοιγε, θέλω να δω τώρα που θα ξεκινήσει ο τουρισµός, τι θα γίνει που θα είναι ο ένας πάνω στον άλλο, θα χαθεί η µπάλα.

Ας ακούσουν οι αρµόδιοι τη φωνή του κόσµου, τη φωνή της κοινωνίας.

Και ας επιταχύνουν, επιτέλους, την ολοκλήρωση του έργου. Κι αν δεν διαθέτουν όλο το απαιτούµενο προσωπικό και εργατικό δυναµικό, ας πιέσουν για πρόσληψη επιπλέον εργατών.

Αν για µια… ευθεία σύντοµη του ΒΟΑΚ απαιτείται σχεδόν ένας χρόνος, τότε συνολικά ο ΒΟΑΚ πότε θα ολοκληρωθεί; Ποτέ;