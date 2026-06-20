Β. Σκουλάς: Μια ψυχή δοσμένη στη λύρα

Ο Βασίλης Σκουλάς δεν θέλει ιδιαίτερες συστάσεις. Άνθρωπος ταυτισμένος με την κρητική μουσική παράδοση, η πολύχρονη καλλιτεχνική του πορεία «γεφυρώνει» την παλιά γενιά των Κρητικών μουσικών και ερμηνευτών με τη νέα. Πολλές βιωματικές στιγμές του Βασίλη Σκουλά από αυτό το πέρασμα από το χθες στο σήμερα, ήρθε να «φωτίσει» το βιβλίο – βιογραφία «Βασίλης Σκουλάς, στο μετερίζι τσ΄ ανθρωπιάς», που έγραψε ο Κώστας Μπαλαχούτης για τον μεγάλο Κρητικό καλλιτέχνη και κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες από τις εκδόσεις «Όγδοο». Το βιβλίο πρωτοπαρουσιάστηκε στην Κρήτη σε εκδήλωση που φιλοξενήθηκε στα Χανιά στις 21 Ιανουαρίου 2026 και συγκεκριμένα στο Ιστορικό Καφέ «Κήπος».

Σε αυτή τη μακρά, δημιουργική πορεία του Κρητικού καλλιτέχνη, μια πορεία συνυφασμένη με τη ζωή του που «πέρασε σαν αστραπή» όπως εξομολογήθηκε ο ίδιος εκείνο βράδυ, ο αναγνώστης του βιβλίου μπορεί να έρθει σε επαφή, μεταξύ άλλων, και με τα ψυχαγωγικά ήθη και έθιμα μιας άλλης εποχής και μιας άλλης Κρήτης. Χαρακτηριστικό το απόσπασμα που αναφέρεται στην πρώτη εμπειρία του Βασίλη Σκουλά από γαμήλιο γλέντι εκτός Ανωγείων, στο οποίο κλήθηκε ο ίδιος να ψυχαγωγήσει τον κόσμο. Αφηγείται ο ίδιος σχετικά: «Κάπως έτσι ήρθε η πρώτη πρόσκληση να παίξω και έξω από τα Ανώγεια στον γάμο του χωριανού μου του Φρυσάλη στις Γούρνες, λίγο έξω από το Ηράκλειο. Πήγα για μια βραδιά κι έμεινα μια βδομάδα. Δεν με άφηναν να φύγω, διασκέδαζα τον κόσμο από καφενείο σε καφενείο. Κι όλα αυτά, σκέτα, δίχως μηχανήματα. Εγώ, η λύρα μου κι ο λαουτιέρης. Ζορίστηκα αλλά τα κατάφερα. Δεν είναι εύκολο πράγμα να κρατήσεις έναν γάμο, ειδικά εκείνη την εποχή που το τελετουργικό ήταν αυστηρό και ο κόσμος καταλάβαινε και είχε απαιτήσεις. Ύστερα στο γλέντι απάνω έπρεπε να διακρίνεις τους μερακλήδες, τους καλόψυχους που θέλουν να βγάλουν τον νταλκά τους, αλλά και τους μπελαλήδες. Και φυσικά να τιμήσεις τους νιόπαντρους, τα σόγια τους. Ευτυχώς το χάρισμα του παππού μου, που κληροδοτήθηκε στον πατέρα μου, είχε περάσει και σε μένα. Η ματιά μου ήταν περισκόπιο αλλά, το σημαντικότερο, αντιλαμβανόμουν τον χαρακτήρα του καθενός και έπραττα αναλόγως. Ήξερα ποια μαντινάδα να πω, τη στιγμή που πρέπει, σε αυτούς που πρέπει. Να κάνεις τον άλλον να μερακλώσει, να φιλοσοφήσει ή να γελάσει δίχως να προσβάλλεις κανέναν. Ανακαλούσα πολλές μαντινάδες μόνος μου στη στιγμή. Ποτέ δεν είπα την ίδια μαντινάδα σε μια εκδήλωση, κι ας έλεγα δεκάδες κάθε βραδιά. Στις Γούρνες επτά ολάκερες μέρες καμιά δεν ήταν ίδια με την άλλη. Κι αυτό εκτιμήθηκε ξεχωριστά, μαζί φυσικά με το ωραίο παίξιμο και το τραγούδισμα. »Γύρισα στο χωριό μου βασιλιάς, αλλά είχα απουσιάσει από τα μαθήματα του σχολείου. Φοιτούσα στην έκτη δημοτικού. Ο δάσκαλός μου, ο Ψαρολογάκης από τον Χόνδρο Βιάννου, ένας εμπνευσμένος άνθρωπος, έδειξε κατανόηση. Καταλάβαινε ότι, παρότι ήμουν καλός μαθητής, η ψυχή μου ήταν όλη στη λύρα…»