Ελλάδα

Β. Καραστάθης για σεισμό στην Εύβοια: Η σεισμική ακολουθία βαίνει φυσιολογικά

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φυσιολογικά βαίνει μέχρι στιγμής η σεισμική ακολουθία μετά από τη σεισμική δόνηση 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα, λίγο πριν από τις 00:30, στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Αττικής και Εύβοιας, κοντά στα Στύρα Ευβοίας.

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης, «η ακολουθία βαίνει μέχρι στιγμής αρκετά φυσιολογικά. Έχει έναν ήπιο χαρακτήρα, ο οποίος εκφράζεται με αρκετά μικρά μεγέθη και με έναν περιορισμένο αριθμό μετασεισμών». «Αυτός ο περιορισμένος αριθμός μετασεισμών δεν επιτρέπει ακόμη μία απολύτως αξιόπιστη στατιστική αξιολόγηση της ακολουθίας ώστε να είμαστε σε θέση να πούμε ότι ο κίνδυνος παρήλθε και ότι ο σεισμός μεγέθους 5,2 ήταν ο κύριος», πρόσθεσε ο κ. Καραστάθης τονίζοντας ότι χρειάζεται να περιμένουν κάποιο διάστημα ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των μετασεισμών για να έχουν συμπεράσματα χωρίς μεγάλη επισφάλεια.

Μέχρι στιγμής, όπως εξήγησε, οι μετασεισμοί ανέρχονται περίπου στους 30, 14 εκ των οποίων έχουν μέγεθος μεγαλύτερο των 2 Ρίχτερ. «Ωστόσο, ο μεγαλύτερος μετασεισμός μέχρι στιγμής είναι με μέγεθος 2,8», ανέφερε.

«Στην όλη εικόνα πρέπει να συναξιολογήσουμε τον ήπιο χαρακτήρα της περιοχής. Η περιοχή είναι ήπιας σεισμικότητας, χωρίς ιστορικό μεγάλων και καταστροφικών σεισμών. Δεν έχουν αποτυπωθεί δομές πολύ μεγάλες, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεγάλους σεισμούς. Άρα, είμαστε αισιόδοξοι. Ωστόσο, κρατάμε μία επιφύλαξη γιατί ακόμη δεν έχουμε τα δεδομένα αυτά που θα μας επέτρεπαν να έχουμε μια ασφαλή αξιολόγηση έως προς την ακολουθία», υπογράμμισε ο κ. Καραστάθης, ενώ κάλεσε τους πολίτες τα πρώτα 24ώρα, όπως ισχύει σε κάθε σεισμική δόνηση, «να βρίσκονται σε μια κατάσταση προσοχής και να τηρούν τα μέτρα προφύλαξης από τους σεισμούς».

«Από εκεί και πέρα θα έχουμε περισσότερα στοιχεία τις επόμενες ώρες και μέρες όταν συμπληρωθεί αυτός ο αριθμός που θα μας επιτρέψει τη στατιστική αξιολόγηση της ακολουθίας», κατέληξε ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

