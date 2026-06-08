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Β. Εύβοια: Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Στις περιοχές του Προκοπίου και της Δαφνούσσας στη Βόρεια Εύβοια, βρίσκονται από τις πρωινές ώρες σήμερα, κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, προκειμένου να διενεργήσουν αυτοψίες και να καταγράψουν τις ζημιές που προκλήθηκαν από τη σεισμική δραστηριότητα.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, τα κλιμάκια πραγματοποιούν ελέγχους σε κατοικίες και λοιπά κτίρια που έχουν υποστεί βλάβες, με στόχο την άμεση αποτύπωση της έκτασης των ζημιών και τη δρομολόγηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης και κρατικής αρωγής.

Παράλληλα, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή καταγραφή των επιπτώσεων και η αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών.

«Χθες, κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της σεισμικής δραστηριότητας, οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι επιστημονικοί φορείς παρακολουθούσαν συνεχώς το φαινόμενο και αξιολογούσαν τα δεδομένα που προέκυπταν. Από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, με πιο σαφή εικόνα των επιπτώσεων, τα κλιμάκια της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας και καταγράφουν συστηματικά τις ζημιές που προκάλεσε η σεισμική δραστηριότητα», δήλωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος και προσέθεσε ότι σε στενή συνεργασία με τον Δήμο και την Περιφέρεια, προχωρούν «με ταχύτητα στις απαραίτητες αυτοψίες, ώστε να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η αποτύπωση των επιπτώσεων και να ενεργοποιηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες στήριξης των πληγέντων συμπολιτών μας».

«Η πολιτεία παραμένει παρούσα και θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους κατοίκους της περιοχής σε κάθε στάδιο της αποκατάστασης», τόνισε ο κ. Κατσαφάδος.

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