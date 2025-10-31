menu
Πολιτισμός

UNESCO: Καθιερώνεται η 9η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Την απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της UNESCO τον περασμένο Απρίλιο, για την καθιέρωση της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας της Ελληνικής Γλώσσας αναμένεται να επικυρώσει η 43η Γενική Διάσκεψη της UNESCO που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν και θα ολοκληρωθεί στις 13 Νοεμβρίου. Η ιστορική αυτή απόφαση αναμένεται με ιδιαίτερη ικανοποίηση στην Αθήνα καθώς θα αποτελέσει διεθνή αναγνώριση της διαχρονικής προσφοράς της ελληνικής γλώσσας στην πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας.

Στο πλαίσιο της Γενικής Διάσκεψης θα εκλεγεί ο νέος Γενικός Διευθυντής, ο οποίος αναμένεται να είναι ο Αιγύπτιος υποψήφιος Δρ Khaled El Enany που θα αντικαταστήσει την επί 8 χρόνια επικεφαλής της UNESCO, Γαλλίδα Audrey Azoulay.

Χθες, στην έναρξη των εργασιών της, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γεώργιος Κουμουτσάκος, εξελέγη Πρόεδρος της ιδιαίτερα σημαντικής Επιτροπής Πολιτισμού της Γενικής Διάσκεψης.

Στην ανά διετία Σύνοδο του ανωτάτου αποφασιστικού οργάνου της UNESCO, την Ελλάδα θα εκπροσωπήσουν η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό, Ιωάννης-Μιχαήλ Λοβέρδος, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νικόλαος Παπαϊωάννου, και η Γενική Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του ΥΠΕΞ Μ. Μυρογιάννη.

Μηνύματα στην εκδήλωση που έχει προγραμματιστεί για να τιμηθεί και να εορταστεί η απόφαση για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας θα απευθύνουν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νικόλαος Χριστοδουλίδης.

Τέλος, στις 28 Οκτωβρίου, ανακοινώθηκε επισήμως από την UNESCO, η τοποθέτηση της κας Κωστάντζας Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου ως Πρέσβεως Καλής Θέλησης της UNESCO για την προστασία και την προώθηση του Πολιτισμού.

Πρεσβευτές Καλής Θελήσεως ορίστηκαν ακόμα τρείς διεθνείς προσωπικότητες: ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ από το Μεξικό, ο επιχειρηματίας Ιμπραήμ Μαγκάσα από την Ακτή Ελεφαντοστού και η πρόεδρος πανεπιστημίου και εκδότρια Σεΐχα Μπούντουρ μπιντ Σουλτάν Αλ Κασίμι, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

 

