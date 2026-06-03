UFO-Λογίες

Σειρά από δεκάδες περίεργα γεγονότα έχουν συµβεί στην Ελλάδα, που αποτέλεσαν µια από τις πιο περίεργες εµφανίσεις Α.Τ.Ι.Α., για τις οποίες Έλληνες πιλότοι της πολιτικής και πολεµικής αεροπορίας έχουν δηλώσει ότι είδαν τα «πύρινα αντικείµενα» στον ουρανό, να κινούνται αριστερά – δεξιά, κάθετα προς τα πάνω ή αντίθετα προς τα κάτω, αναπτύσσοντας µεγάλη ταχύτητα ή εξαφανίζονταν αλλάζοντας χρωµατισµό.

Αν σήµερα κάποιος γήινος πιστεύει εγωιστικά ότι είµαστε τα µοναδικά όντα στον κόσµο, συγκαταλέγεται στους ανθρώπους περιορισµένης αντίληψης. ∆εν έχει ανακοινωθεί επίσηµα ότι προσγειώθηκε κάποιο UFO µε εξωγήινους από κάποιον άλλο πλανήτη του Γαλαξία, ο οποίος φτάνει ν’ αποτελείται από 40 εκ. σκόρπιους πλανήτες, απ’ τους υπολογιζόµενους γαλαξίες περί τα δύο τρισεκατοµµύρια.

Αυτά, από το 1960 κι ύστερα, ονοµάζονταν µε επιφύλαξη Α.Τ.Ι.Α. (Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάµενα Αντικείµενα), απλώς ουράνια φαινόµενα ή τεχνητά κατασκευάσµατα. Υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες που ασχολούνται µε τα εναέρια φαινόµενα. Σε καµιά όµως κοσµοβριθή πλατεία δεν προσγειώθηκε κάποιο UFO, οπότε επισήµως δεν είµαστε βέβαιοι για την ύπαρξη τους. Συσκοτίζεται η λογική.

Παρά ταύτα έχουµε το «Συµβάν του Ρόσγουελ» στο Μεξικό, όπου βρέθηκαν συντρίµµια, να ανήκουν σε Α.Τ.Ι.Α. Ανακοινώθηκε ο εντοπισµός ενός ιπτάµενου δίσκου, αλλά το συµβάν συγκαλύφθηκε διά της ανακλήσεώς του. Είπαν ότι πρόκειται για µπαλόνι και για θεωρία συνωµοσίας. Όµως ελέχθη και ότι στην περιοχή ανακτήθηκαν πτώµατα εξωγήινων, τα οποία µεταφέρθηκαν σε µυστικές εγκαταστάσεις.

Στη χώρα µας έχουν καταγραφεί δραστηριότητες UFO, όπως στην Ολυµπία, στους ∆ελφούς, στον Ταΰγετο, στο Καλαµίτσι της Γεωργιούπολης, στις Χαράδρες Κρήτης, όπως το φαράγγι της Σαµαριάς, 16 χλµ. και τα Στάγειρα Χαλκιδικής.

Οι δεκαετίες ‘60 και ‘70 ήταν τα χρόνια κατάκτησης του διαστήµατος, οπότε οι πολίτες µε τη φαντασία τους κοιτούσαν ψηλά κι έλεγαν πως έβλεπαν πράγµατα και θάµατα. Εµφανίσεις UFO στον ουρανό υπήρχαν απ’ την αρχαιότητα, όταν ο ∆ιόδωρος ο Σικελιώτης είχε κάνει µια καταγραφή για φωτεινά άρµατα «εναέρια φαινόµενα».

Το 1947 η Ελληνική Πολεµική Αεροπορία ερευνούσε ως µυστική την ύπαρξη αγνώστων ιπτάµενων αντικειµένων στον εναέριο χώρο. Υποψιάζονταν ότι πρόκειται για Σοβιετικούς πυραύλους. Συνέπεσε µ’ εκείνη την εποχή του Ρόσγουελ. Οι ΗΠΑ έδωσαν κατευθύνσεις και το θέµα σκεπάστηκε.