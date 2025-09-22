menu
Αθλητικά

UEFA: Την Τρίτη η απόφαση για αποκλεισμό του Ισραήλ

ΑΠΕ-ΜΠΕ
O ΠΑΟΚ είναι πιθανό να γνωρίσει άμεσα τον αντίκτυπο πιθανού αποκλεισμού του Ισραήλ από την UEFA. Αύριο (23/9) συνεδριάζει η εκτελεστική επιτροπή της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας και αναμένεται η λήψη απόφασης, η οποία εάν εκτελεστεί άμεσα θα έχει ως συνέπεια την ακύρωση του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, την Τετάρτη 24/9 (19:45).

Επιπλέον, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η απόφαση της UEFA δεν θα είναι αρκετή για να αποκλείσει το Ισραήλ από τις διοργανώσεις του, καθώς θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τη FIFA.

Και η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου δεν είναι απόλυτα πεπεισμένη ότι ο αποκλεισμός συλλόγων και εθνικών ομάδων είναι η σωστή απόφαση σε αυτή τη συγκυρία.

Όπως σημειώνουν ΜΜΕ στην Ευρώπη ασκείται πίεση και από το Ισραήλ για τη διατήρηση του status quo, όμως η αλήθεια είναι ότι η πίεση στην UEFA αυξάνεται για να αποκλείσει το Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις συλλόγων του.

Όπως αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας «Tuttosport», σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η πρωτοβουλία αυτή προωθείται από το Κατάρ, το οποίο έχει δει τις σχέσεις του με το Ισραήλ να επιδεινώνονται σημαντικά μετά την επίθεση της ισραηλινής κυβέρνησης στη Ντόχα που στόχευε ηγετικά στελέχη της Χαμάς.

Ωστόσο, η πίεση του Κατάρ αντιμετωπίζεται διαφορετικά από το Ισραήλ, δεδομένου ότι η χώρα της Μέσης Ανατολής είναι ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς υποστηρικτές της UEFA μέσω διαφόρων χορηγιών και της απόκτησης τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Μεταξύ άλλων, ένας από τους ανθρώπους που είναι πιο κοντά στον πρόεδρο της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν, και από τους πιο σημαντικούς εντός της ίδιας της UEFA είναι ο Νάσερ Αλ Κελαϊφί, πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν και πολιτικός από το Κατάρ, καθώς και πρόεδρος της ECA, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλόγων, η οποία υποστηρίζει τον πιθανό αποκλεισμό του Ισραήλ, το οποίο έχει μόνο έναν σύλλογο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, από το Europa League.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) απέρριψε το αίτημα του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ να αποκλείσει το Ισραήλ από τις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

Με πέντε νίκες σε πέντε αγώνες, η Νορβηγία προηγείται στον πρώτο όμιλο για το Μουντιάλ 2026, μπροστά από την Ιταλία και το Ισραήλ.

