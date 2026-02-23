UCL: Οι 15 κορυφαίες… ανατροπές στα νοκ άουτ

Ο Ολυμπιακός θα αναζητήσει αύριο (24/2-22:00) μία μεγάλη ανατροπή απέναντι στην Μπάγερ Λεβρκούζεν, στον επαναληπτικό των playoffs της νοκ άουτ φάσης του Champions League, μετά την εις βάρος του ήττα (0-2) στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Τετάρτη (18/2), προσπαθώντας για την πρόκριση στους «16» της κορυφαίας διοργάνωσης συλλόγων στον κόσμο.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ανατροπές και εκπλήξεις δεν έλειψαν ποτέ από το ομορφότερο παιχνίδι ούτε φυσικά από το Champions League.

Ντιναμό Κιέβου, η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια και ο ΑΠΟΕΛ Μπριζ είναι μεταξύ αυτών που έχουν συμμετάσχει στις μεγαλύτερες ανατροπές του Champions League από τη φάση των νοκ άουτ, αγνοώντας την…απουσία ευρωπαϊκού ιστορικού και αναστατώνοντας πολύ πιο επιφανείς αντιπάλους.

Οι 15 κορυφαίες…ανατροπές, όπως τις παρουσιάζει η UEFA:

1997/98 (Προημιτελικοί): Μονακό – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-0 / 1-1 (πρόκριση: Μονακό)

1998/99 (Προημιτελικοί): Ρεάλ Μαδρίτης – Ντιναμό Κιέβου 1-1 / 0-2 (πρόκριση: Ντιναμό Κιέβου)

2003/04 (Φάση των 16): Πόρτο – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1 / 1-1 (πρόκριση: Πόρτο)

2003/04 (Προημιτελικοί): Μίλαν – Λα Κορούνια 4-1 / 0-4 (πρόκριση: Λα Κορούνια)

2003/04 (Προημιτελικοί): Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 4-2 / 1-3 (πρόκριση: Μονακό)

2005/06 (Προημιτελικοί): Ίντερ – Βιγιαρεάλ 2-1 / 0-1 (πρόκριση: Βιγιαρεάλ)

2010/11 (Φάση των 16): Ίντερ – Σάλκε 2-5 / 1-2 (πρόκριση: Σάλκε)

2011/12 (Φάση των 16): Λιόν- ΑΠΟΕΛ 1-0 / 0-1 (4-3 πέν.) (πρόκριση: ΑΠΟΕΛ)

2013/14 (Προημιτελικοί): Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1 / 0-1 (πρόκριση: Ατλέτικο Μαδρίτης)

2016/17 (Φάση των 16): Μάντσεστερ Σίτι – Μονακό 5-3 / 1-3 (πρόκριση: Μονακό)

2017/18 (Προημιτελικοί): Μπαρτσελόνα – Ρόμα 4-1 / 0-3 (πρόκριση: Ρόμα)

2018/19 (Φάση των 16): Άγιαξ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2 / 4-1 (πρόκριση: Άγιαξ)

2019/20 (Προημιτελικοί): Μάντσεστερ Σίτι – Λιόν 1-3 (πρόκριση: Λιόν). Μονός αγώνας λόγω Covid-19

2021/22 (Φάση των 16): Βιγιαρεάλ-Γιουβέντους 1-1 /3-0 (πρόκριση Βιγιαρεάλ)

2024/25: (Playoffs νοκ άουτ φάσης)- Μπριζ- Αταλάντα 2-1/3-1 (πρόκριση Μπριζ)