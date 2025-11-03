menu
21.7 C
Chania
Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Τζούντο: Εβδομήντα οι μέχρι τώρα ελληνικές συμμετοχές στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο U18

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Εβδομήντα είναι οι μέχρι τώρα ελληνικές συμμετοχές στο Thessaloniki Millennium Team Cadet European Cup 2025 που θα πραγματοποιηθεί στο Αθλητικό Κέντρο της ΧΑΝΘ «Μίμης Τσικίνας», το Σαββατοκύριακο 22-23 Νοεμβρίου.

Στην λίστα συμπεριλαμβάνεται και το όνομα της Μαρίας Ελένης Παπαϊωάννου, η οποία στην αντίστοιχη περσινή διοργάνωση που διεξήχθη στο Αλεξάνδρειο, κατέκτησε το μοναδικό ελληνικό μετάλλιο και συγκεκριμένα το χάλκινο στην κατηγορία των -70 κιλών.

Συμμετέχει επίσης και η Βερονίκη Ιωσηφίδου, η οποία νωρίτερα μέσα στο 2025, ήταν 3η στα -52 κιλά, σε διοργάνωση της ίδιας σειράς, που φιλοξενήθηκε στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Το Thessaloniki Millennium Team Cadet European Cup είναι το τελευταίο χρονικά Ευρωπαϊκό Κύπελλο της συγκεκριμένης σειράς, για αθλητές και αθλήτριες κάτω των 18 ετών για το 2025. Προηγήθηκαν οι διοργανώσεις σε Σαμορίν (7η η Ιωσηφίδου -52κ.), Αττάλεια, Πόρετς, Τέπλιτσε, Τιφλίδα (7η η Χρυσούλα-Σταυρούλα Ουρανίτσα -63κ.), Βερολίνο (5η θέση ο Γιώργος Μπουντανιώτης -81κ.), Γκούμπα, Μπιέλσκο Μπιάλα, Μαδέιρα, Ρίγα, Κράνισκα Γκόρα και Γκιόρ.

Τα ονόματα των αθλητών/αθλητριών που έχουν δηλώσει συμμετοχή:
Νίνα Αμαξοπούλου (-52κ.), Δημήτριος Αμβρόσοφ (-73κ.), Παύλος Αναστασόφ (-50κ.), Νικόλαος Ανδρονόπουλος (-81κ.), Πετρίνα Απατσίδου (-70κ.), Ελένη Ασαριώτη (-57κ.), Αλέξανδρος Μπέλλος (-60κ.), Ευάγγελος Μποσδελακίδης (-66κ.), Γεώργιος Μπουντανιώτης (-81κ.), Κωνσταντίνα Χάιδου (-48κ.), Γεώργιος Χουχούμης (-66κ.), Άννυ-Ιρις Χρυσάκη (-63κ.), Ευδοκία Χριστοπούλου (-57κ.), Παναγιώτης Δημήτρακας (-66κ.), Γεώργιος Δημόπουλος (-73κ.), Δανάη Δήμου (-57κ.), Γεώργιος Γιαννάκης (-66κ.), Ευθύμιος Γκόλιας (-81κ.), Δημήτριος Γουλάς (-50κ.), Βερονίκη Ιωσηφίδου (-52κ.), Γκιόργκι Καρακλίδης (-81κ.), Χαράλαμπος Κατσάρας (-60κ.), Αφροδίτη Καζαντζή (-48κ.), Γεωργία Καζαντζή (-48κ.), Παναγιώτης Κεχαγιάς (-66κ.), Αναστάσιος Κιουρτζίδης (-60κ.), Ηρακλής Κιρακοζόφ (-50κ.), Αγγελος Κωστελίδης (-90κ.), Αλέξανδρος Κοτίδης (-90κ.), Μάξιμος Κούντος (-73κ.), Ηλίας Κούρους (-66κ.), Χρύσανθος Μαρμαρίδης (-66κ.), Χρυσούλα Ματσαρίδου (-63κ.), Λεωνίδας Μαυρίδης (-55κ.), Δημήτριος Ναζλής (-81κ.), Αντώνιος Νικολακόπουλος (-55κ.), Χρυσούλα Σταυρούλα Ουρανίτσα (-63κ.), Ανδριάνα Παλίτσικα (-57κ.), Νικόλαος Παπαδόπουλος (-73κ.), Μαρία Ελένη Παπαϊωάννου (-70κ.), Παναγιώτης Παπαλεξίδης (-60κ.), Άννα Παπαστεργίου (-63κ.), Ευαγγελία Παπαθεοδώρου (-48κ.), Αστέριος Παράσχας (-73κ.), Αλεξάνδρα Παυλίδη (-44κ.), Ευριδίκη Πιπιλιού (-57κ.), Αλέξανδρος Πολυχρονίδης (-66κ.), Θεόδωρος Ποσνακίδης (-50κ.), Άγγελος Ράλλης (-73κ.), Πέτρος Ρότσος (-60κ.), Δήμητρα Σαριανίδου (+70κ.), Γεώργος Σοπιλίδης (-60κ.), Θεόδωρος Σπανός (-60κ.), Τρύφωνας Σταθόπουλος (-81κ.), Ηλιάνα Σταυροπούλου (-48κ.), Ελένη Ταξίδου (-63κ.), Γεώργιος Τερσενίδης (-50κ.), Στυλιανός Τιτόπουλος (-73κ.), Μανώλης Τριανταφυλλίδης (-66κ.), Παρασκευάς Τσιόγκας (-66κ.), Χαράλαμπος Τσουφλίδης (-60κ.), Μαριάνθη Τζώρτζη (-48κ.), Ιρις Βαλσάμη (-52κ.), Μικαέλα Σταυρούλα Βάβλα (-57κ.), Σέργιος Ταξιάρχης Βέλλας (-73κ.), Νικόλας Ζαχαριάδης (-73κ,), Πέτρος Ζαϊμίδης (-66κ.), Έλενα Ζαϊμίδου (-70κ.), Χρήστος Ζιώγας (-60κ.), Ηλέκτρα Ζυγομαλά (-63κ.).

Να θυμίσουμε ότι μόλις τέσσερις ημέρες πριν από τη λήξη των συμμετοχών, 28 χώρες με 383 τζουντόκα έχουν δηλώσει συμμετοχή στη διοργάνωση της Θεσσαλονίκης, που συμπεριλαμβάνεται στο αγωνιστικό καλαντάρι της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τζούντο (European Judo Union), όπως και το διεθνές προπονητικό καμπ που θα ακολουθήσει (26-28 Νοεμβρίου).

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum