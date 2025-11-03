Τζούντο: Εβδομήντα οι μέχρι τώρα ελληνικές συμμετοχές στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο U18

Εβδομήντα είναι οι μέχρι τώρα ελληνικές συμμετοχές στο Thessaloniki Millennium Team Cadet European Cup 2025 που θα πραγματοποιηθεί στο Αθλητικό Κέντρο της ΧΑΝΘ «Μίμης Τσικίνας», το Σαββατοκύριακο 22-23 Νοεμβρίου.

Στην λίστα συμπεριλαμβάνεται και το όνομα της Μαρίας Ελένης Παπαϊωάννου, η οποία στην αντίστοιχη περσινή διοργάνωση που διεξήχθη στο Αλεξάνδρειο, κατέκτησε το μοναδικό ελληνικό μετάλλιο και συγκεκριμένα το χάλκινο στην κατηγορία των -70 κιλών.

Συμμετέχει επίσης και η Βερονίκη Ιωσηφίδου, η οποία νωρίτερα μέσα στο 2025, ήταν 3η στα -52 κιλά, σε διοργάνωση της ίδιας σειράς, που φιλοξενήθηκε στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Το Thessaloniki Millennium Team Cadet European Cup είναι το τελευταίο χρονικά Ευρωπαϊκό Κύπελλο της συγκεκριμένης σειράς, για αθλητές και αθλήτριες κάτω των 18 ετών για το 2025. Προηγήθηκαν οι διοργανώσεις σε Σαμορίν (7η η Ιωσηφίδου -52κ.), Αττάλεια, Πόρετς, Τέπλιτσε, Τιφλίδα (7η η Χρυσούλα-Σταυρούλα Ουρανίτσα -63κ.), Βερολίνο (5η θέση ο Γιώργος Μπουντανιώτης -81κ.), Γκούμπα, Μπιέλσκο Μπιάλα, Μαδέιρα, Ρίγα, Κράνισκα Γκόρα και Γκιόρ.

Τα ονόματα των αθλητών/αθλητριών που έχουν δηλώσει συμμετοχή:

Νίνα Αμαξοπούλου (-52κ.), Δημήτριος Αμβρόσοφ (-73κ.), Παύλος Αναστασόφ (-50κ.), Νικόλαος Ανδρονόπουλος (-81κ.), Πετρίνα Απατσίδου (-70κ.), Ελένη Ασαριώτη (-57κ.), Αλέξανδρος Μπέλλος (-60κ.), Ευάγγελος Μποσδελακίδης (-66κ.), Γεώργιος Μπουντανιώτης (-81κ.), Κωνσταντίνα Χάιδου (-48κ.), Γεώργιος Χουχούμης (-66κ.), Άννυ-Ιρις Χρυσάκη (-63κ.), Ευδοκία Χριστοπούλου (-57κ.), Παναγιώτης Δημήτρακας (-66κ.), Γεώργιος Δημόπουλος (-73κ.), Δανάη Δήμου (-57κ.), Γεώργιος Γιαννάκης (-66κ.), Ευθύμιος Γκόλιας (-81κ.), Δημήτριος Γουλάς (-50κ.), Βερονίκη Ιωσηφίδου (-52κ.), Γκιόργκι Καρακλίδης (-81κ.), Χαράλαμπος Κατσάρας (-60κ.), Αφροδίτη Καζαντζή (-48κ.), Γεωργία Καζαντζή (-48κ.), Παναγιώτης Κεχαγιάς (-66κ.), Αναστάσιος Κιουρτζίδης (-60κ.), Ηρακλής Κιρακοζόφ (-50κ.), Αγγελος Κωστελίδης (-90κ.), Αλέξανδρος Κοτίδης (-90κ.), Μάξιμος Κούντος (-73κ.), Ηλίας Κούρους (-66κ.), Χρύσανθος Μαρμαρίδης (-66κ.), Χρυσούλα Ματσαρίδου (-63κ.), Λεωνίδας Μαυρίδης (-55κ.), Δημήτριος Ναζλής (-81κ.), Αντώνιος Νικολακόπουλος (-55κ.), Χρυσούλα Σταυρούλα Ουρανίτσα (-63κ.), Ανδριάνα Παλίτσικα (-57κ.), Νικόλαος Παπαδόπουλος (-73κ.), Μαρία Ελένη Παπαϊωάννου (-70κ.), Παναγιώτης Παπαλεξίδης (-60κ.), Άννα Παπαστεργίου (-63κ.), Ευαγγελία Παπαθεοδώρου (-48κ.), Αστέριος Παράσχας (-73κ.), Αλεξάνδρα Παυλίδη (-44κ.), Ευριδίκη Πιπιλιού (-57κ.), Αλέξανδρος Πολυχρονίδης (-66κ.), Θεόδωρος Ποσνακίδης (-50κ.), Άγγελος Ράλλης (-73κ.), Πέτρος Ρότσος (-60κ.), Δήμητρα Σαριανίδου (+70κ.), Γεώργος Σοπιλίδης (-60κ.), Θεόδωρος Σπανός (-60κ.), Τρύφωνας Σταθόπουλος (-81κ.), Ηλιάνα Σταυροπούλου (-48κ.), Ελένη Ταξίδου (-63κ.), Γεώργιος Τερσενίδης (-50κ.), Στυλιανός Τιτόπουλος (-73κ.), Μανώλης Τριανταφυλλίδης (-66κ.), Παρασκευάς Τσιόγκας (-66κ.), Χαράλαμπος Τσουφλίδης (-60κ.), Μαριάνθη Τζώρτζη (-48κ.), Ιρις Βαλσάμη (-52κ.), Μικαέλα Σταυρούλα Βάβλα (-57κ.), Σέργιος Ταξιάρχης Βέλλας (-73κ.), Νικόλας Ζαχαριάδης (-73κ,), Πέτρος Ζαϊμίδης (-66κ.), Έλενα Ζαϊμίδου (-70κ.), Χρήστος Ζιώγας (-60κ.), Ηλέκτρα Ζυγομαλά (-63κ.).

Να θυμίσουμε ότι μόλις τέσσερις ημέρες πριν από τη λήξη των συμμετοχών, 28 χώρες με 383 τζουντόκα έχουν δηλώσει συμμετοχή στη διοργάνωση της Θεσσαλονίκης, που συμπεριλαμβάνεται στο αγωνιστικό καλαντάρι της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τζούντο (European Judo Union), όπως και το διεθνές προπονητικό καμπ που θα ακολουθήσει (26-28 Νοεμβρίου).