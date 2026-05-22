Τζορτζ Μπεστ, το αγόρι από το Μπέλφαστ, το…«5ο σκαθάρι»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
«Το αγόρι από το Μπέλφαστ. Σήμερα θυμόμαστε τον Τζορτζ Μπεστ, ο οποίος θα γινόταν 80 ετών».
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν ξεχνάει τον Τζορτζ Μπεστ.

Οπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σήμερα (22/5) που συμπληρώνονται 80 χρόνια από τη γέννησή του τον θυμήθηκε για μία ακόμα φορά με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Γεννήθηκε στις 22 Μαίου 1946 στο Μπέλφαστ και ήταν ένας τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Προκάλεσε συζητήσεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του, ακόμα και μετά τον θάνατό του, στις 25 Νοεμβρίου 2005, σε ηλικία μόλις 59 ετών. Για όσα έκανε στο γήπεδο φυσικά, αλλά και έξω από αυτό.

Ονομάστηκε το «πέμπτο σκαθάρι», ο «πέμπτος Beatle» λόγω των μαλλιών του, γοήτευε τους θεατές με το παιχνίδι και τις ντρίμπλες του και τις γυναίκες με την παρουσία του.
«Μου άρεσαν τουλάχιστον 2.000 γυναίκες, ήταν αρκετό για εμένα να πω «Γεια σου, είμαι ο Μπεστ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ» αλλά επίσης «Δεν ξέρω αν είναι καλύτερα να σκοράρω ενάντια στη Λίβερπουλ ή να κοιμηθώ με την Miss κόσμος, ευτυχώς δεν είχα να επιλέξω».
Αυτές είναι μόνο μερικές από τις διάσημες φράσεις του Τζορτζ Μπεστ.

«Νομίζω ότι βρήκα μια ιδιοφυΐα», έγραψε ο ανιχνευτής ταλέντων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπομπ Μπίσοπ στον Ματ Μάσμπι την ημέρα της… ανακάλυψής του, στα 1961. Από εκείνη την ημέρα μέχρι το 1974, ο Μπεστ δεν έβγαλε την φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κερδίζοντας μαζί της, μεταξύ άλλων ένα Κύπελλο πρωταθλητριών και μία «χρυσή μπάλα».

Από το 1974 ως το 1978, ο Μπεστ κινήθηκε μεταξύ των Στόκπορτ, Κόρκ, ΛΑ Ατζτεκς και της Φούλαμ, την εποχή που είπε μια άλλη φημισμένη φράση: «Έπαιξα εναντίον του Γιόχαν Κρόιφ, ενός από τους κορυφαίους όλων των εποχών. Παίρνω τη μπάλα, περνάω έναν, περνάω δεύτερο, αλλά δεν σημαδεύω την εστία, δείχνω στο κέντρο του γηπέδου, είναι ο Γιόχαν Κρόιφ. Φτάνω μπροστά του και κάνω διάφορα, στη συνέχεια κλωτσάω τη μπάλα μακριά. Γυρίζω και του λέω: «Είσαι ο καλύτερος από όλους, αλλά μόνο επειδή δεν έχω χρόνο».

Την σεζόν 1978-79 η καριέρα του συνεχίστηκε μακριά από την Αγγλία, ενώ το τέλος της θα συμπέσει με την αρχή των προβλημάτων που σχετίζονται με το αλκοόλ, που αποδείχθηκε ο πιο πιστός… σύντροφος ζωής του.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

