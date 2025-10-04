Τζάμπολ στο πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της 15αετίας!

Το εθνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, η Greek Basketball League (GBL), αρχίζει σήμερα (4/10) διεκδικώντας τον τίτλο του πιο ανταγωνιστικού της τελευταίας δεκαπενταετίας!

Και πως να μην είναι αφού κατά πρώτον στη φετινή GBL μετέχουν οι δύο εκ των τεσσάρων κορυφαίων ομάδων της Euroleague τις δύο τελευταίες χρονιές (2024 Βερολίνο και 2025 Άμπου Ντάμπι), μία εκ των τεσσάρων κορυφαίων του Basketball Champions League δηλαδή η ΑΕΚ το 2025 και ο 2ος του EuropeCup για το 2025 ΠΑΟΚ;

Και κατά δεύτερον, σε επίπεδο ποιότητας παικτών, αρκεί ν’ αναλογιστεί κανείς πως οι Έλληνες διεθνείς κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ στη Ρίγα, κάτι που σημαίνει πως ανήκουν στην ελίτ των Ευρωπαίων. Μόνο ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο από την ομάδα που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στη Ρίγα τον περασμένο Σεπτέμβριο δεν αγωνίζονται σε ελληνικό σύλλογο.

Και κατά τρίτον, πέρα από τους διεθνείς αυτό το καλοκαίρι Κώστα Σλούκα, Κώστα Παπανικολάου, Ντίνο Μήτογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστα Αντετοκούνμπο, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Βασίλη Τολιόπουλο, Δημήτρη Κατσίβελη, Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, στην GBL αγωνίζονται παίκτες όπως ο Σάσα Βεζένκοφ, ο Κέντρικ Ναν, ο Εβάν Φουρνιέ, ο Τόμας Ουόκαπ, οι «ασημένιοι» με την εθνική Τουρκίας Τσεντί Οσμάν και Ομέρ Γιουρτσεβέν, ο Ισπανός διεθνής Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, o διεθνής με τη Σερβία Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο Τι Τζέι Σορτς, ο Άλεκ Πίτερς, ο Ρισόν Χολμς, ο Τάισον Ουόρντ, ο Τζέριαν Γκραντ, ο Σακίλ ΜακΚίσικ, ο Κίναν Έβανς, ο Ντόντα Χολ, ο Μάριους Γκριγκόνις, ο Φρανκ Ντιλικινά και… ο Νίκος Ρογκαβόπουλος που είπε «αντίο» στην Μπασκόνια για να ντυθεί στα πράσινα του Παναθηναϊκού. Κι ενώ δύο εκ των κορυφαίων σέντερ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, οι Γάλλοι Ματίας Λεσόρ και Μουσταφά Φαλ παραμένουν εκτός λόγω σοβαρών τραυματισμών.

Κατά τέταρτον, δεν είναι… τυχαία η επιλογή του Telekom Center Athens (OAKA) ως έδρα διεξαγωγής του επόμενου φάιναλ φορ της Euroleague (2024-26). Σε ένα γήπεδο μπάσκετ στολίδι της Ευρώπης, από τότε που το ανέλαβε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και λόγω της φήμης που έχουν οι Έλληνες φίλαθλοι ως ένα από τα πιο φανατικά κοινά στην Ευρώπη. Στον Ολυμπιακό περιμένουν να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης του ΣΕΦ από την κυβέρνηση για να μπορέσει η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να επενδύσει κι εκείνη στο δικό της «σπίτι», το οποίο πάντως δυστυχώς προς το παρόν… στάζει με την πρώτη βροχή…

Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος σε επίπεδο ανδρών, το ελληνικό μπάσκετ θα εκπροσωπηθεί με εννέα ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (Παναθηναϊκό, Ολυμπιακός στη Euroleague, Άρης και Πανιώνιος στο EuroCup, ΑΕΚ, Προμηθέας, και Καρδίτσα στο Basketbal Champions League, Περιστέρι και ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup).

Η Stoiximan Greek Basketball League για τη σεζόν 2025-26, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του 6ου Super Cup από τον Ολυμπιακό στη Ρόδο, δημιουργεί λοιπόν υψηλές προσδοκίες και για άλλους για πολλούς λόγους! Πέρα από τον Πρωταθλητή Ελλάδας 2025 Ολυμπιακό και τον Πρωταθλητή Ελλάδας 2024 Παναθηναϊκό, αυτό το καλοκαίρι έγιναν επενδύσεις και σε άλλες ελληνικές ομάδες, με αποτέλεσμα να έχουν βελτιώσει τα ρόστερ τους ουσιαστικά και οι δεκατρείς συμμετέχουσες. Η εμπλοκή του νέου ιδιοκτήτη στην ΚΑΕ Άρης, του Ασιάτη επενδυτή Ρίτσαρντ Χσιάο έχει ανεβάσει πολλά επίπεδα σε ποιότητα το ρόστερ. Ο Τέλης Μυστακίδης βρίσκεται σε διαδικασία διοικητικής εμπλοκής στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ενώ επέστρεψε στα «μεγάλα σαλόνια» και ο Ηρακλής.

Ήδη, την τελευταία τριετία αυξήθηκε ο αριθμός των εισιτηρίων στα γήπεδα της GBL, ενώ παράλληλα αυξάνεται και η τηλεθέαση. Η ΕΡΤ 2 και το ERTSPORTS θα δείχνουν «ζωντανά» τους αγώνες της GBL αυτή τη χρονιά. Φέτος αναμένονται αυξήσεις ακόμη μεγαλύτερες τόσο στα εισιτήρια όσο και στην τηλεθέαση των αγώνων του ελληνικού πρωταθλήματος.

Οι χορηγοί δίνουν δυναμικό «παρών», καθώς δίπλα στη Stoiximan, επιλέγει το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ για την προβολή της και η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων από φέτος.

Η ΠΡΩΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΚΗ

Mετά από δύο σεζόν με ανατροπή στους τελικούς, αφού το 2024 είχε στεφθεί Πρωταθλητής Ελλάδας ο δεύτερος της κανονικής περιόδου Παναθηναϊκός και το 2025 στέφθηκε Πρωταθλητής Ελλάδας ο δεύτερος της κανονικής περιόδου Ολυμπιακός… η αγωνία μόλις αρχίζει σχετικά με το ποια ομάδα θα κατακτήσει το τρόπαιο για το 2026.

Με τέσσερις αναμετρήσεις το Σάββατο (4/10) και δύο την Κυριακή (5/10) αρχίζει η Greek Basketball League. Το Σάββατο (16:00) στις 16:00, η ΑΕΚ αγωνίζεται στη Ρόδο απέναντι στον Κολοσσό, ενώ ίδια ώρα ο Άρης θα επιδιώξει να φύγει με το «διπλό» από την Καρδίτσα. Στις 19:00, ο νεοφώτιστος Ηρακλής υποδέχεται τον Προμηθέα Πατρών, ενώ στις 19:30, αμφίρροπη μάχη αναμένεται ανάμεσα στον Πανιώνιο και το Περιστέρι.

Την Κυριακή (5/10), στις 13:00, ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στο κλειστό του Αγίου Θωμά, με αντίπαλο το Μαρούσι, κι ενώ αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα, ο Φρανκ Νιλικίνα. Στις 16:00, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο T-Center με στόχο να μπει… με το δεξί και στην GBL, μετά τη Euroleague.

ΤΑ ΝΤΕΡΜΠΙ ΤΩΝ «ΑΙΩΝΊΩΝ»

Tην Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της GBL, ο Πρωταθλητής Ελλάδας 2025 Ολυμπιακός υποδέχεται τον δευτεραθλητή Παναθηναϊκό, στις 19:00, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η «μητέρα των μαχών» του β΄ γύρου θα διεξαχθεί την 23η αγωνιστική και συγκεκριμένα, στις 30 Μαρτίου 2026, με τον Παναθηναϊκό γηπεδούχο και τον Ολυμπιακό φιλοξενούμενο.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΕΤΙΝΗ GBL

ΤΕΛΟΣ ΤΑ PLAY IN KAI TA PLAY OUTS

Το σύστημα με τα Play In και τα Play outs… δοκιμάστηκε και απέτυχε. Από φέτος (2025-26) η GBL επιστρέφει στο καλό και παραδοσιακό σύστημα διεξαγωγής. Οι 13 ομάδες (κάθε ομάδα θα έχει από ένα ρεπό σε κάθε γύρο τη νέα σεζόν) παίρνουν θέση στο τζάμπολ το σαββατοκύριακο (4-5/10/2025) και θα ολοκληρώσουν την κανονική περίοδο μετά από 26 αγωνιστικές στις 25-26/4/2026).

Τη νέα σεζόν στα πλέι οφ θα προκρίνονται απευθείας οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 1 έως 8 στην κανονική περίοδο (1-8, 2-7, 3-6 και 4-5).

Τα προημιτελικά και τα ημιτελικά θα κρίνονται σε σειρές best-of-three και οι τελικοί στα πέντε παιχνίδια.

Τέλος, όσον αφορά τον υποβιβασμό, η ομάδα που θα τερματίσει στην τελευταία θέση της regular season θα υποβιβαστεί στην Α2.

ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΚΤΩ ΔΗΛΩΜΕΝΟΥΣ ΜΗ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ (2025-26)

Την απόφαση ν’ αυξήσουν σε οκτώ τους μη Έλληνες παίκτες τους στην Greek Basketball League θα έχουν από φέτος (2025-26) οι συμμετέχουσες ομάδες στο πρώτο τη τάξει ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Αυτή την απόφαση έλαβε το διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ την 1η Οκτωβρίου. Μέχρι και την περυσινή σεζόν οι ομάδες μπορούσαν να δηλώσουν επτά παίκτες, αλλά μόνο έξι είχαν δικαίωμα συμμετοχής ανά αγώνα. Το όριο των έξι ξένων που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε παιχνίδι παρέμεινε και αυξήθηκε μόνο ο αριθμός των δηλωμένων ξένων παικτών. Οι τιμές για τα παράβολα δήλωσης για τον έβδομο ξένο ορίστηκαν στις 5.000 ευρώ, ενώ για τον όγδοο ξένο σε 20.000 ευρώ. Τέλος, αυξήθηκε κατά 20% η αμοιβή των διαιτητών ανά αγώνα, με τις ψήφους των εκπροσώπων των ομάδων στο εν λόγω θέμα να είναι 11-2.

To Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) σας παρουσιάζει τις 13 ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδας 2025-26:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Οι «ερυθρόλευκοι» προχώρησαν στην ενίσχυση του ρόστερ τους με στόχο να πανηγυρίσουν όπως έγινε τον προηγούμενο Ιούνιο και πάλι τον τίτλο στο φινάλε του 34ου αυτή την φορά Επαγγελματικού Πρωταθλήματος.

Διατηρώντας τον βασικό κορμό των τελευταίων ετών, ο Ολυμπιακός στηρίζει πολλά στην ομοιογένειά του ενώ περιμένει πως οι προσθήκες θα δώσουν στην ομάδα χαρακτηριστικά που θα τη βελτιώσουν κι άλλο.

Οι Νίκολα Μιλουτίνοφ, Εβάν Φουρνιέ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης επέκτειναν τα συμβόλαιά τους και θα αποτελέσουν τη βάση της ομάδας μαζί με τους Τόμας Ουόκαπ, Κώστα Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Άλεκ Πίτερς, Σάκιλ ΜαKίσικ και Σέιμπεν Λι που συνεχίζουν από πέρυσι. Στην ίδια κατηγορία θα βρισκόταν και ο Μουσταφά Φαλ ωστόσο βρίσκεται στο στάδιο της αποθεραπείας του από την περσινή σεζόν.

Στον αντίποδα, η πρώτη «μεταγραφή» είναι ο Κίναν Έβανς που μετά από απουσία μίας σεζόν φέτος αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με τους Πειραιώτες στη Stoiximan GBL.

Ο Ολυμπιακός προσέθεσε στο ρόστερ του τον Όμηρο Νετζήπογλου (στην ΑΕΚ τις δύο τελευταίες αγωνιστικές χρονιές) και τον Κώστα Αντετοκούνμπο (στον Παναθηναϊκό και στην Μούρθια την προηγούμενη σεζόν) που επιστρέφει στην Ελλάδα, ενώ για πρώτη φορά θα παίξουν στη λίγκα ο Αμερικανός φόργουορντ Τάισον Oυόρντ (αποκτήθηκε από την Παρί) και ο συμπατριώτης του σέντερ Ντόντα Χολ (αγωνιζόταν στην Μπασκόνια). Τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος κατέκτησε το Super Cup 2025 (για 4η διαδοχική σεζόν) είναι ο Φρανκ Νιλικίνα.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Οι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν στις κορυφές που βρέθηκαν την αγωνιστική χρονιά 2023-24, όταν κατέκτησαν το Πρωτάθλημα Ελλάδας και τη Euroleague. Γι’ αυτό και ενισχύθηκαν σε σημαντικό βαθμό στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Ο Παναθηναϊκός ισχυροποιήθηκε στα γκαρντ με την απόκτηση των Τι Τζέι Σορτς (που εντυπωσίασε την περασμένη διετία στην Παρί), Βασίλη Τολιόπουλου (την προηγούμενη τριετία ηγέτης στον Άρη).

Την θέση του Ιωάννη Παπαπέτρου, που αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, πήρε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος τις δύο περασμένες περιόδους έκανε ντεμπούτο στην Ευρωλίγκα με την Μπασκόνια.

Στη «φροντ λάιν» οι «πράσινοι» ενισχύθηκαν με τον Ρισόν Χολμς, που θα παίξει για πρώτη φορά στην Ευρώπη μετά από 10 χρόνια καριέρας στο NBA, και τον Γιάννη Κουζέλογλου, ο οποίος την προηγούμενη διετία αγωνίστηκε στην ΑΕΚ.

Όλος ο υπόλοιπος «κορμός» του Παναθηναϊκού των δύο τελευταίων ετών και ο κόουτς Εργκίν Αταμάν παρέμειναν στο Telekom Center Athens.

ΑΡΗΣ

Ο Άρης πέρασε ένα καλοκαίρι μέσα από το οποίο άλλαξε σελίδα στο ιδιοκτησιακό και διοικητικό καθεστώς. Η αλλαγή αυτή έφερε νέα πρόσωπα σε όλα τα επίπεδα και μαζί με αυτά μία νέα πνοή, με ζητούμενο αυτή να αποτυπωθεί σε ανάλογα αποτελέσματα στο παρκέ. Στη σεζόν που πέρασε η ομάδα της Θεσσαλονίκης περιορίστηκε στη διαδικασία των playouts και στοχεύει στην επάνοδο της στα υψηλότερα στρώματα της Stoiximan GBL, έχοντας παράλληλα μπροστά της και τις υποχρεώσεις στο Eurocup.

Με τον Νίκο Ζήση να επιστρέφει στο Πρωτάθλημα, αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά το πόστο του General Manager, ο Άρης έδωσε τα ηνία του πάγκου του στον Σέρβο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς που στα προηγούμενα χρόνια θήτευσε στο πλευρό του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν Βελιγραδίου. Ως προς το ρόστερ του, λίγα πρόσωπα θα θυμίζουν την ομάδα της περασμένης σεζόν.

Ο Λευτέρης Μποχωρίδης και ο Γιώργος Γκιουζέλης ανανέωσαν για δύο ακόμη σεζόν ενώ οι «κιτρινόμαυροι» διατήρησαν στις τάξεις τους και νεαρούς αθλητές που θα διεκδικήσουν τον χρόνο τους σε μία απαιτητική σεζόν. Πρόκειται για τον Βασίλη Καζαμία και τον Παναγιώτη Λέφα ενώ ο Βασίλης Πουρλίδας ανήκει στην ομάδα έχοντας διπλό συμβόλαιο. Το υπόλοιπο ρόστερ συγκροτήθηκε από νέα πρόσωπα ή… ίσως όχι και τόσο νέα.

Τρεις παίκτες θα βάλουν ξανά τα κιτρινόμαυρα αφού επέστρεψαν ο Στέλιος Πουλιανίτης, ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ και ο Ρόνι Χάρελ. Ο πρώτος μάλιστα θα πραγματοποιήσει την τέταρτη θητεία του με τη φανέλα του Άρη Betsson μετά από εκείνες του 2013-15, του 2016-18 και του 2021-22. Από την ελληνική αγορά, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έκανε ακόμη δικούς της τον Γιώργο Τανούλη που ωστόσο στάθηκε άτυχος καθώς υπέστη ρήξη προσθίου χιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου, τον Τζέικ Φόρεστερ και τον Άλεξ Αντετοκούνμπο.

Από την ξένη αγορά οι «κιτρινόμαυροι» απέκτησαν τον πρωταθλητή του ΝΒΑ με τους Μπακς το 2021, Μπριν Φορμπς, τον Στίβεν Ίνοχ που αγωνιζόταν στη Λιθουανία, τον Μπράις Τζόουνς που προέρχεται από τη Βοσνία και τον Αρνόλντας Κουλμπόκα που μας συστήθηκε πριν τρία χρόνια με τον Προμηθέα.

ΑΕΚ

Η ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο ολοκλήρωσε τη σεζόν στην τρίτη θέση της τελικής βαθμολογίας της Stoiximan GBL, ενώ έφτασε και ως το Final-4 του Basketball Champions League, κατακτώντας επίσης την τρίτη θέση.

Ο πολύπειρος Ντράγκαν Σάκοτα συνεχίζει να κάθεται στην άκρη του πάγκου του «Δικέφαλου» διατηρώντας μία βάση παικτών από την περσινή ομάδα (Δημήτρης Φλιώνης, Ραικουάν Γκρέι και Γάιος Σκορδίλης) και ενισχύοντάς τη με έμπειρους Έλληνες και ξένους αθλητές.

Τα κιτρινόμαυρα θα φορέσει και πάλι ύστερα από τέσσερα χρόνια, ο διεθνής με την Εθνική που κατάκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ γκαρντ Δημήτρης Κατσίβελης, ενώ επέστρεψε στην Stoiximan GBL μετά από πέντε χρόνια για λογαριασμό της ΑΕΚ ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Ο Λούκας Λεκαβίτσιους επιστρέφει με τη σειρά του, έπειτα από έξι χρόνια στην Ελλάδα και την θητεία του στον Παναθηναϊκό AKTOR από το 2017 έως το ‘19, για να συναντήσει τον συμπατριώτη του Μιντάογκας Κουζμίνσκας. Τον «Δικέφαλο», αλλά του Νότου και όχι του Βορρά, θα φορά και φέτος ο σκόρερ Φρανκ Μπάρτλεϊ μετά από μία εξαιρετική σεζόν στον ΠΑΟΚ.

Από εκεί και πέρα ο Μάρκο Πετσάρσκι, γιος του Μίροσλαβ παλαίμαχου μπασκετμπολίστα των Άρη, Παναθηναϊκού, θα «γεμίσει» τις θέσεις κοντά στο καλάθι, ενώ περιφερειακά η ομάδα ενισχύθηκε με τους πρωτοεμφανιζόμενους στην Stoiximan GBL, τον προερχόμενο από την Κίνα Άντονις Άρμς και τον στο παρελθόν NBAer Κρις Σίλβα.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ομάδα της Πάτρας βρέθηκε για μία ακόμη χρονιά στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, ολοκληρώνοντας το περσινό πρωτάθλημα, στην 4η θέση. Φέτος το καλοκαίρι έγινε ανανέωση τόσο στον πάγκο όσο και στο ρόστερ του συλλόγου, με τον μέσο όρο ηλικίας να έχει μειωθεί κατά πολύ και πολλούς νεαρούς να καλούνται να πάρουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο Γιώργος Λιμνιάτης αντικατέστησε τον Ηλία Παπαθεοδώρου και καλείται να υπηρετήσει ένα πλάνο που ο ίδιος το γνωρίζει καλά, καθώς και πέρυσι στο Περιστέρι έδωσε χρόνο και ρόλο σε νεαρότερους αθλητές.

Από το περσινό ρόστερ συνεχίζουν συνολικά πέντε παίκτες, όλοι κάτω των 23 ετών, με τον Νάσο Μπαζίνα να έχει αναβαθμιστεί πλέον σε αρχηγό της ομάδας και τον Αντώνη Καραγιαννίδη να αγωνίζεται ως «δανεικός» πλέον από τον Ολυμπιακό. Παρέμειναν ακόμη οι Πλώτας, Λάγιος και Πρέκας. Δίπλα τους θα βρίσκονται οι σχεδόν συνομήλικοί τους, ο προερχόμενος από το Περιστέρι Σωτήρης Σταυρακόπουλος (21 ετών) και Ευδόξιος Καπετάκης (20 ετών, την περασμένη σεζόν σε Καρδίτσα και Σοφάδες).

Από εκεί και πέρα αποκτήθηκαν έξι, εμπειρότεροι, Αμερικανοί. Ο γκαρντ Κένταλ ΜακΚάλουμ (από τη Μακάμπι Ιρόνι Ραμάτ Γκαν), ο σέντερ Πόλι Πόλικαπ και ο φόργουορντ ΤζέιΠι Μακούρα που ήταν συμπαίκτες πέρυσι στο Τρεβίζο, ο ρούκι Κένατλ Κόουλμαν που έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη, ο γκαρντ Ρομπ Γκρέι που έκλεισε τη σεζόν στη Γαλατάσαραϊ και το «4άρι» Λέιτον Χάμοντς που έχει περάσει από αρκετά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

Οι «κυανέρυθροι» επέστρεψαν δυναμικά στα «σαλόνια» του ελληνικού μπάσκετ την περασμένη σεζόν, την φετινή επιστρέφουν και στην Ευρώπη ύστερα από 11 χρόνια με την συμμετοχή τους στο Eurocup, και όσον αφορά στην Stoiximan GBL θέλουν να αποκτήσουν ξανά ρόλο πρωταγωνιστή.

Αυτή, τουλάχιστον, ήταν η κατεύθυνση της έντονης δραστηριοποίησης τους στις μεταγραφές στην off season. Από το ρόστερ της προηγούμενης σεζόν παρέμειναν μόνο οι Νίκος Γκίκας, Γιώργος Τσαλμπούρης.

Αποκτήθηκαν οι διεθνείς γκαρντ Μιχάλης Λούντζης (την περασμένη σεζόν στον Προμηθέα), Τζορτζ Πάπας (την προηγούμενη περίοδο στο Περιστέρι), ο 22χρονος γκαρντ Σωτήρης Οικονομόπουλος (την περυσινή σεζόν έπαιξε σε Ερμή Σχηματαρίου και Προμηθέα Βίκος Cola) και ο νεαρός φόργουορντ σέντερ Ανδρέας Πατρίκης που έκανε με το Λαύριο το ντεμπούτο του στην Stoiximan GBL την περασμένη σεζόν.

Από τους έξι Αμερικανούς που απέκτησε ο Πανιώνιος, οι πέντε έχουν αγωνιστεί στην Stoiximan GBL είτε την περασμένη σεζόν, είτε στο πρόσφατο παρελθόν. Ο προερχόμενος από την τουρκική Μπουγιουκτσεσμέ 34χρονος γκαρντ Μαρκέλ Σταρκς έπαιξε πριν οκτώ χρόνια στον Κόροιβο Αμαλιάδας. Ο Νέιτ Ουότσον ανέβασε τις… μετοχές του στην Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ πριν μετακινηθεί τον περασμένο Φεβρουάριο στην Σαραγόσα.

Συμπαίκτης του Ουότσον στην θεσσαλική ομάδα ήταν ο Ματ Λιούις, ο οποίος, πάντως ολοκλήρωσε την προηγούμενη σεζόν στην Καρδίτσα. Ο 26χρονος ψηλός Τζάκσον Κρούζερ έκανε το ντεμπούτο του την περασμένη αγωνιστική χρονιά στην Stoiximan GBL με τον ΠΑΟΚ.

Ο Τζέιλ Χάντς, συστήθηκε στους Έλληνες φιλάθλους ως παίκτης του ΠΑΟK την σεζόν 2022-23, συνέχισε στο Περιστέρι στις αρχές της αγωνιστικής περιόδου 2023-24 και επιστρέφει στην Stoiximan GBL προερχόμενος από την Βαρέζε για λογαριασμό του Πανιωνίου.

Ο 24χρονος Τάιλερ Γουόλ έκανε ντεμπούτο στην επαγγελματική καριέρα του την περασμένη σεζόν στην Ζαντάρ. Ακόμη και ο νέος κόουτς των «κυανέρυθρων», είναι παλιός γνώριμος του Πρωταθλήματος και ιδιαίτερα του Πανιωνίου. Ο Λούκα Παβίσεβιτς επέστρεψε στον «Ιστορικό» ύστερα από 18 χρόνια από την «παρθενική» του σεζόν στην Stoiximan GBL.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Η θεσσαλική ομάδα προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της ιστορίας της, καθώς συμμετείχε στα πλέι οφ της Stoiximan GBL, τερμάτισε στην 5η θέση της τελικής βαθμολογίας, ενώ φέτος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά και σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Στην Καρδίτσα έχτισαν πάνω στην περσινή σεζόν, με τον κόουτς Νίκο Παπανικολόπουλο να συνεχίζει στην άκρη του πάγκου και παράλληλα να διατηρείται ο κορμός της ομάδας. Δίπλαρος, Κασελάκης, Γ. Καμπερίδης, και Χόρχλερ θα αποτελέσουν και φέτος βασικά γρανάζια της ομάδας, ενώ θα έχουν δίπλα τους και τον Ρομέλο Ουάιτ που επιστρέφει στη δράση αλλά και τους νεαρούς Πασαγιάννη και Μπουντούρη.

Ο Μιχάλης Λιάπης και ο Θωμάς Ζευγαράς θα ενισχύσουν τον ελληνικό κορμό της Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ που θα έχει στο ρόστερ της τέσσερις νέους Αμερικανούς.

Ο Ντάμιεν Τζέφερσον αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και προέρχεται από μία καλή σεζόν που μοιράστηκε σε Τουρκία και Γερμανία. Ακόμη πιο έμπειρος ο συνεπώνυμός του Μπράντον Τζέφερσον, που τον συνοδεύει η φήμη του καλού σκόρερ, στις ομάδες που έχει αγωνιστεί (μεταξύ άλλων Γαλλία, Ιταλία, Σλοβενία, Κίνα κ.α.).

Ο Ντιμάζιο Ουίγκινς ήρθε στην Ελλάδα με τον τίτλο του κορυφαίου ριμπάουντερ της περσινής Μπουντεσλίγκα και αναμένεται να προσθέσει αθλητικότητα κοντά στο καλάθι. O Ελ Έλις που είχε καλή παρουσία στη G League θα δώσει λύσεις και στις δύο θέσεις των γκαρντ.

Τελευταία χρονική προσθήκη στο ρόστερ, ο Φινλανδός σέντερ Αλεξάντερ Μάντσεν, που επιστρέφει στην Ελλάδα για να «γεμίσει» τη ρακέτα των Θεσσαλών.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ

Η ομάδα της Ρόδου κατάφερε πέρυσι να εξασφαλίσει την παραμονή της μέσω των Play Outs, κάνοντας εξαιρετικές εμφανίσεις στην post season και πάνω σε αυτή την ομάδα που τελείωσε την περσινή σεζόν, χτίστηκε το φετινό ρόστερ.

Ο Χαβιέρ Καράσκο ανανέωσε τη συνεργασία του με τους «θαλασσί» αναλαμβάνοντας να χτίσει τη νέα ομάδα στη Ρόδο από την αρχή της σεζόν. Ο Ισπανός τεχνικός θα στηριχθεί σε αρκετούς παίκτες από το περσινό ρόστερ ενώ δίπλα τους επιλέχθηκαν αθλητές που έχουν εικόνα από τη Stoiximan GBL.

Ο Άντριου Γκάουντλοκ θα είναι για μία ακόμη σεζόν το σημείο αναφορά του Κολοσσού, καθώς συνεχίζει για τρίτη σεζόν στη Ρόδο. Το ίδιο συνέβη και με τον σέντερ Τσέβεζ Γκούντγουιν όπως και τον Βραζιλιάνο φόργουορντ Γκάμπριελ Γκαλβανίνι.

Παράλληλα διατηρήθηκε και ο ελληνικός κορμός καθώς τη συνεργασίας του ανανέωσαν ο αρχηγός Ανδρέας Πετρόπουλος, ο γκαρντ Ιωσήφ Κολοβέρος, ο φόργουορντ Νίκος Καμαριανός και ο σέντερ Περικλής Κουρουπάκης.

Στη Ρόδο μετακόμισαν ο Ζώης Καράμπελας μετά από δύο σεζόν στην ΑΕΚ, ο Αλέξανδρος Καλαϊτζάκης που αγωνιζόταν στον Κόροιβο, ενώ επέστρεψε μετά από δύο χρόνια και ο Λίνος Χρυσικόπουλος που αγωνιζόταν στον Προμηθέα.

Ο Βρετανός Ντάνιελ Άκιν που αγωνιζόταν στη Σκαφάτι θα ενισχύσει τις θέσεις στη ρακέτα ενώ ο Λιθουανός Μαρτίνας Βάρνας από τη Λιετκαμπέλις, ο Ράιαν Τέιλορ, πρώην των Ηρακλή και Απόλλωνα Πάτρας και ο Γάλλος Μπίλαν Μπάρμπιτς από τη Ναντέρ θα προσθέσουν δύναμη στην περιφέρεια των Ρόδιων, που φέτος δεν θα έχουν υποχρεώσεις σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

ΠΑΟΚ

Η σεζόν που πέρασε άφησε μία μάλλον γλυκό-πικρή επίγευση για τον ΠΑΟΚ. Γλυκιά γιατί έφτασε πιο μακριά από τις αρχικές εκτιμήσεις και πικρή γιατί φάνηκε ότι μπορούσε να καταφέρει περισσότερα. Η νέα σεζόν τον βρίσκει σε ένα ακόμη σχεδόν ολικό «λίφτινγκ» αφού άλλαξε προπονητή και κράτησε μόνο δύο παίκτες από την ομάδα της προηγούμενης σεζόν.

Τα «κλειδιά» στον πάγκο πήρε ο Γιούρι Ζντοβτς που ξέρει καλά τα ελληνικά κατατόπια, δεδομένου ότι έπαιξε μπάσκετ στη χώρα μας (Ηρακλής, Πανιώνιος) ενώ κοουτσάρισε στο παρελθόν δύο ομάδες της (Ηρακλής, ΑΕΚ). Ο Σλοβένος έφτιαξε μία ομάδα συνδυάζοντας «μπαρουτοκαπνισμένους» Έλληνες με ξένους που. με την εξαίρεση ενός, θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στη Stoiximan GBL. Τον φετινό και τον περσινό ΠΑΟΚ συνδέουν μόνο ο Νίκος Περσίδης με τον Κωνσταντίνο Ιατρίδη.

Στην PAOK Sports Arena υπήρξαν 4+1 επιστροφές. Ο Αντώνης Κόνιαρης επέστρεψε για μία τρίτη θητεία μετά από τη σεζόν 2013-14 και την τριετία 2016-19, ενώ τη δεύτερη θητεία τους με τα ασπρόμαυρα θα κάνουν ο Θοδωρής Ζάρας (2017-19), ο Μάρβιν Τζόουνς (2021-22) και ο Διαμαντής Σλαφτσάκης (2022-23). Σε αυτήν την κατηγορία μπορεί να ενταχθεί και ο Γιώργος Φίλλιος που δεν έπαιξε στην επαγγελματική ομάδα του Δικεφάλου, όμως ξεπήδησε από τα τμήματα υποδομής του.

Με εξαίρεση τον Μάρβιν Τζόουνς οι ξένοι παίκτες του ΠΑΟΚ θα αγωνιστούν για πρώτη φορά στη Stoiximan GBL. Έβαλε στο ρόστερ τον Κλίβελαντ Μέλβιν που αγωνιζόταν στη Γαλλία, τον Στέφεν Μπράουν που έπαιζε στην Τσεχία, τον Κέι Τζέι Τζάκσον που έπαιζε στην Ουγγαρία, τον Μπεν Μουρ που προέρχεται από το Πρωτάθλημα του Ισραήλ και τον Λιθουανό Τόμας Ντίμσα που αγωνιζόταν στην Ισπανία.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Οι «κυανοκίτρινοι» θα παρουσιαστούν ανανεωμένοι στη νέα Stoiximan GBL και με προπονητή τον Βασίλη Ξανθόπουλο, που ήταν μέχρι και την περασμένη σεζόν αρχηγός της ομάδας!

Από το ρόστερ της επαγγελματικής ομάδας της περασμένης σεζόν παρέμειναν μόνο οι Σι Τζέι Χάρις, Βλάντο Γιάνκοβιτς. Αποκτήθηκαν τρεις έμπειροι Έλληνες, οι Κώστας Παπαδάκης (πέρυσι στον ΠΑΟΚ), Δημήτρης Κακλαμανάκης (την περασμένη διετία στον Πανιώνιο) και ο Βασίλης Μουράτος, ο οποίος επέστρεψε στην «δυτική όχθη» ύστερα από έξι χρόνια.

Το Περιστέρι έκανε δικούς του, δύο ελληνοαμερικανούς τον Τζον Ιτούνας, που αγωνίστηκε την προηγούμενη σεζόν στην ΧΑΝΘ, και τον Τζο Πετράκης, ο οποίος έπαιξε την περασμένη αγωνιστική χρονιά στον Απόλλωνα Λεμεσού.

Οι υπόλοιποι – πλην Χάρις – πέντε ξένοι του Περιστερίου είναι πρωτοεμφανιζόμενοι στην Stoiximan GBL. Ο Τάι Τσαρλς Νίκολς αγωνίζεται τα τελευταία έξι χρόνια στην Ευρώπη, στο Κόσοβο και στην Τσεχία. Ο Ισπανός Αλβάρο Καρντένας μετά την «θητεία» του στο NCAA παραχωρήθηκε ως δανεικός από την Βαλένθια στους «κυανοκίρινους».

Ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν έρχεται από το Ισραήλ και την Ιρόνι. Ο Ομάρ Πέιν προέρχεται από την πρώτη επαγγελματική σεζόν της καριέρας του, στην Φινλανδία. Το ίδιο ισχύει και τον Ράιλι Αμπερκρόμπι, ο οποίος έπαιξε για πρώτη φορά στην Ευρώπη την προηγούμενη αγωνιστική χρονιά, στην Μεγάλη Βρετανία.

ΜΑΡΟΥΣΙ

Οι «κιτρινόμαυροι» την προηγούμενη σεζόν εξασφάλισαν την παραμονή με… ντεμαράζ (4 νίκες στις 6 αγωνιστικές των Play-Out). Στη νέα Stoiximan GBL θέλουν να αποφύγουν τις «περιπέτειες» και να στοχεύσουν πιο ψηλά. Γι’ αυτό και ανέθεσαν την τεχνική ηγεσία τους στον Ηλία Παπαθεοδώρου – που την περασμένη διετία καθοδήγησε τον Προμηθέα Βίκος Cola – και προχώρησαν σε σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις.

Από το ρόστερ της προηγούμενης αγωνιστικής χρονιάς παρέμειναν έξι παίκτες, τέσσερις Έλληνες και δύο Αμερικανοί, οι Χάρης Γιαννόπουλος, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Χρήστος Ιορδάνου, Ιωάννης Καρακώστας, Κάμερον Ρέϊνολντς και Τζάστιν Μπριγκς.

Αποκτήθηκαν στην περιφέρεια ο Λόντον Περάντες μετά από δύο χρόνια στον Κολοσσό, o Ντάριλ Μέικον, ο οποίος από το 2021 έως το ’22 έπαιξε σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, ο Τζόρνταν Κινγκ που στην πρώτη επαγγελματική σεζόν της καριέρας του έπαιξε στην ισπανική Αλικάντε και ο Γιώργος Καλαϊτζάκης ο οποίος επιστρέφει στην Stoiximan GBL ύστερα από δύο χρόνια σε Γερμανία, Λιθουανία.

Στην «φροντ λάιν» το Μαρούσι απέκτησε τον διεθνή σέντερ Μάνο Χατζηδάκη, που αγωνίστηκε στην Α2 με τους «κιτρινόμαυρους» τις σεζόν 2018-19 και 2020-21, τον Τζάκορι Γουίλιαμς, ο οποίος πριν πέντε χρόνια αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ mateco, τον Λευκορώσο ψηλό Μαξί Σαλάς, που την τελευταία διετία έπαιζε στην γαλλική Μπουρζ.

ΜΥΚΟΝΟΣ

Η ομάδα της Μυκόνου, που πέρυσι κατέκτησε το πρωτάθλημα της Α2 ανδρών στο μπάσκετ (Elite League), γίνεται ο πρώτος, ιστορικά, σύλλογος από τις Κυκλάδες που θα συμμετάσχει στο επαγγελματικό πρωτάθλημα μπάσκετ.

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος συνεχίζει στον πάγκο της ομάδας και από το περσινό ρόστερ παραμένουν ο πολύπειρος Βαγγέλης Μάντζαρης και ο Διονύσης Σκουλίδας, που με τη σειρά τους επιστρέφουν στη Stoiximan GBL.

Οι νεοφώτιστοι απέκτησαν συνολικά 13 νέους παίκτες, με τη συντριπτική τους πλειοψηφία να έχουν εμπειρίες από την κατηγορία.

Ο ελληνικός κορμός ενισχύθηκε με τους φόργουορντ – σέντερ Δημήτρη Γερομιχαλό, τον γκαρντ Δημήτρη Ερμείδη, τον σέντερ Βασίλη Καββαδά και τον γκαρντ φόργουορντ Γιάννη Σιδηροηλία, που προέρχονται από καλές σεζόν στην Α2 (Elite League). Επίσης αποκτήθηκαν ο σέντερ Παναγιώτης Τσάμης με την μορφή του δανεισμού από τον Προμηθέα και ο φόργουορντ Σωτήρης Μπιλλής, που προέρχεται από μια πενταετία στον Κολοσσό.

Από ξένους παίκτες, στη Μύκονο μετακόμισαν από τη Νέα Σμύρνη και τον Πανιώνιο οι γκραντ Ντέβιν Κάναντι και Κέντρικ Ρέι, ενώ επιστρέφουν στη Stoiximan GBL ο Καλίντ Μουρ και το Τζάστιν Γκρέι (είχαν αγωνιστεί παλιότερα στο Λαύριο) και ο βετεράνος Τζέρεμι Έβανς (είχε περάσει από τον Παναθηναϊκό).

Οι μοναδικοί που δεν έχουν εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ο πλέι μέικερ, Ταϊρί Άπλμπι που πέρυσι έπαιξε στο πρωτάθλημα της Τουρκίας και ο πολύπειρος, διεθνής με τη Μεγάλη Βρετανία, φόργουορντ, Μάιλς Χέσον που συμμετείχε και στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ.

ΗΡΑΚΛΗΣ

Έπειτα από μία τριετία παρουσίας (2019-22) και μία τριετία απουσίας (2022-25), ο Ηρακλής είναι ξανά στη Stoiximan GBL και ήρθε για να μείνει! Ανανεωμένος σε διοικητικό επίπεδο, με νέο αέρα που αποτυπώνεται ήδη στο έμψυχο δυναμικό του αλλά και στην ιστορική έδρα του, το Ιβανώφειο, ο Ηρακλής θέλει να εδραιωθεί και πάλι στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει μπροστά της τη 19η συμμετοχή της στη Stoiximan GBL και θα εμφανιστεί με τον Γιώργο Πανταζόπουλο σε θέση General Manager στην επιστροφή του στην κατηγορία και με τον Γιώργο Σιγάλα στην άκρη του πάγκου της.

Ο Ηρακλής είναι η δεύτερη ομάδα του «Ράμπο» στην Stoiximan GBL ως προπονητής μετά τον Κολοσσό H Hotels, με τον οποίο έκανε ντεμπούτο την περασμένη σεζόν. Το ρόστερ συγκροτήθηκε με, ως επί το πλείστον, παίκτες που δεν έχουν προϋπηρεσία στην κατηγορία. Από αυτό που τον οδήγησε στην επάνοδο παρέμειναν ο Νίκος Τσιακμάς, και ο Κώστας Καμπουρίδης.

Ως προς το υπόλοιπο ρόστερ, άλλοι τρεις έχουν πατήσει στα παρκέ της κατηγορίας. Είναι ο Δημήτρης Μωραΐτης που ήρθε δανεικός από τον Παναθηναϊκό και θα έχει και τον ρόλο του αρχηγού, ο Βασίλης Χρηστίδης που προέρχεται από την Καρδίτσα και ο Ζάκιους Ντάρκο-Κέλι που έκανε τρεις εμφανίσεις με τον ΠΑΟΚ της σεζόν 2022-23 αλλά είχε έναν σοβαρό τραυματισμό.

Στο ελληνικό υλικό ανήκουν ακόμη ο Κόουλ Τζον Σίλας που αγωνιζόταν στη ΝΕΜ, ο Μάριος Πουλιανίτης που αγωνιζόταν στα Τρίκαλα και οι νεαροί Βλάχος, Κομνιανίδης και Γιαννίκος που υπέγραψαν τα πρώτα, επαγγελματικά συμβόλαια τους.

Οι επιλογές των ξένων έγιναν μέσα από διάφορες αγορές. Ο Ηρακλής θα έχει τον Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν που έπαιζε στο Κατάρ, τον Τιμ Λάμπρεχτ που έπαιζε στην Πολωνία, τον Κρις Σμιθ που προέρχεται από το Ισραήλ, τον Κάιλ Φόστερ που αγωνιζόταν στο Βέλγιο και τον Λανς Ουέαρ που θα κάνει το πρώτο επαγγελματικό βήμα του.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Greek Basketball League/Α1 Ανδρών, για τη σεζόν 2025-26, έχει ως εξής:

GREEK BASKETBALL LEAGUE

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4-5/10/2025)

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/10/2025

ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΤΗΤΕΣ (Κομισάριοι)

Καλλιθέας 16:00 Κολοσσός Ρ.-ΑΕΚ Τζιοπάνος-Μαγκλογιάννης-Μηλαπίδης (Κουλούρης)

Μπουρούσης 16:00 Καρδίτσα-Άρης Παπαπέτρου-Καρπάνος-Τεφτίκης (Τέγα)

Ιβανώφειο 19:00 Ηρακλής-Προμηθέας Π. Πουρσανίδης-Τσολάκος-Χριστινάκης (Λαζαρίδης)

Λιούγκας 19:30 Πανιώνιος-Περιστέρι Πιτσίλκας-Αγραφιώτης-Λουλουδιάδης (Νηγιάννης)

ΚΥΡΙΑΚΗ, 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΤΗΤΕΣ (Κομισάριοι)

Αγ. Θωμά 13:00 Μαρούσι-Ολυμπιακός Τσαρούχα-Ζακεστίδης-Μπακάλης (Παυλόπουλος)

ΟΑΚΑ 16:00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ Συμεωνίδης-Κατραχούρας-Αγγελής (Μωϋσιάδης)

ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΗΝ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

===========================================

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ

1927-28: Ηρακλής

1928-29: Πανελλήνιος

1929-30: Άρης

1931-34: Δεν έγινε

1934-35: Ηρακλής

1935-36: Νήαρ Ηστ

1936-37: Πανεπιστήμιο Αθηνών

1937-38: Δεν έγινε

1938-39: Πανελλήνιος

1939-40: Πανελλήνιος

1941-45: Δεν έγινε

1945-46: Παναθηναϊκός

1946-47: Παναθηναϊκός

1947-48: Δεν έγινε

1948-49: Ολυμπιακός

1949-50: Παναθηναϊκός

1950-51: Παναθηναϊκός

1951-52: Δεν έγινε

1952-53: Πανελλήνιος

1953-54: Παναθηναϊκός

1954-55: Πανελλήνιος

1955-56: Δεν έγινε

1956-57: Πανελλήνιος

1957-58: ΑΕΚ

1958-59: ΠΑΟΚ

1959-60: Ολυμπιακός

1960-61: Παναθηναϊκός

1961-62: Παναθηναϊκός

1962-63: ΑΕΚ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ

1963-64: ΑΕΚ

1964-65: ΑΕΚ

1965-66: ΑΕΚ

1966-67: Παναθηναϊκός

1967-68: ΑΕΚ

1968-69: Παναθηναϊκός

1969-70: ΑΕΚ

1970-71: Παναθηναϊκός

1971-72: Παναθηναϊκός

1972-73: Παναθηναϊκός

1973-74: Παναθηναϊκός

1974-75: Παναθηναϊκός

1975-76: Ολυμπιακός

1976-77: Παναθηναϊκός

1977-78: Ολυμπιακός

1978-79: Άρης

1979-80: Παναθηναϊκός

1980-81: Παναθηναϊκός

1981-82: Παναθηναϊκός

1982-83: Άρης

1983-84: Παναθηναϊκός

1984-85: Άρης

1985-86: Άρης

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ

1986-87: Άρης

1987-88: Άρης

1988-89: Άρης

1989-90: Άρης

1990-91: Άρης

1991-92: ΠΑΟΚ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΑΝΔΡΩΝ

1992-93: Ολυμπιακός

1993-94: Ολυμπιακός

1994-95: Ολυμπιακός

1995-96: Ολυμπιακός

1996-97: Ολυμπιακός

1997-98: Παναθηναϊκός

1998-99: Παναθηναϊκός

1999-00: Παναθηναϊκός

2000-01: Παναθηναϊκός

2001-02: ΑΕΚ

2002-03: Παναθηναϊκός

2003-04: Παναθηναϊκός

2004-05: Παναθηναϊκός

2005-06: Παναθηναϊκός

2006-07: Παναθηναϊκός

2007-08: Παναθηναϊκός

2008-09: Παναθηναϊκός

2009-10: Παναθηναϊκός

2010-11: Παναθηναϊκός

2011-12: Ολυμπιακός

2012-13: Παναθηναϊκός

2013-14: Παναθηναϊκός

2014-15: Ολυμπιακός

2015-16: Ολυμπιακός

2016-17: Παναθηναϊκός

2017-18: Παναθηναϊκός

2018-19: Παναθηναϊκός

2019-20: Παναθηναϊκός

2020-21: Παναθηναϊκός

2021-22: Ολυμπιακός

2022-23: Ολυμπιακός

2023-24: Παναθηναϊκός

2024-25: Ολυμπιακός