menu
20.4 C
Chania
Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Τσικνίσματα στο Αρκαλοχώρι

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Τα «Τσικνίσματα στο Αρκαλοχώρι» που συνδιοργανώνουν για 14η χρονιά, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, ο Σύλλογος Εμπόρων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Αρκαλοχωρίου ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαλοχωρίου με τη συμμετοχή του Συλλόγου «Λογάρι Γεύσεων», την Τσικνοπέμπτη, θα δώσουν το σύνθημα της χαράς για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το ραντεβού στο Αρκαλοχώρι δίδεται στις 18:30 το απόγευμα έξω από τα εμπορικά καταστήματα του Αρκαλοχωρίου, όπου οι ψησταριές θα έχουν την τιμητική τους ενώ το γαϊτανάκι και οι αποκριάτικοι χοροί από την ομάδα της Σχολής Παραδοσιακών και Παραστατικών Τεχνών «Αct with Heart” και το δημιουργικό παιχνίδι για παιδιά: « Ο Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας», θα βάλουν τον κόσμο στο ξεχωριστό κλίμα της Αποκριάς

Οι διοργανωτές καλούν τον κόσμο να συμμετάσχει και στις υπόλοιπες εκδηλώσεις που συνεχίζονται την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, με τη λαμπαδηδρομία στο Καστέλλι, το Καστελλιανό Τρελό Καρναβάλι την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, το Καρναβάλι Αρκαλοχωρίου την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και τα Κούλουμα την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου στο Θραψανό

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη, απευθύνουν κάλεσμα στους δημότες να συμμετάσχουν στα μοναδικά, αποκριάτικα δρώμενα του Δήμου»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum