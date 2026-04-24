Τσικαλαριά: 3.600 ευρώ από την Αυστραλία για το μνημείο της 42ης Οδού

Το ποσό των 3.600 ευρώ θα διαθέσει η Αυστραλιανή κυβέρνηση για την βελτίωση του μνημείου της 42ης Οδού στα Τσικαλαριά.

Το συγκεκριμένο μνημείο εγκαινιάσθηκε το 2016 στη μνήμη των ανδρών της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας που έδωσαν τη μάχη της 42ης οδούς στις 27 Μαίου του 1941 απέναντι στα ναζιστικά στρατεύματα.

Η μάχη ήταν καθοριστική ώστε να καθυστερήσει την προέλαση των Γερμανών και να δώσει χρόνο για την υποχώρηση των συμμαχικών στρατευμάτων προς της Χώρα Σφακίων και από εκεί από την Αίγυπτο.

Σε δήλωση του ο Υπουργός Βετεράνων της Αυστραλίας κ. M. Keogh τόνισε πως η κυβέρνηση της χώρας του «είναι υπερήφανη για τη χρηματοδότηση της ανακατασκευής του μνημείου της 42ης οδού. Το συγκεκριμένο μνημείο είναι ιδιαίτερης σημασίας και μας θυμίζει το σκληρό αγώνα των σκληρά πιεσμένων και εξουθενωμένων Αυστραλών και Νεοζηλανδών στρατιωτών απέναντι στα προελαύνοντα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής».

Στο μήνυμα του ο δήμαρχος Χανίων κ. Π. Σημανδηράκης τονίζει τους ισχυρούς δεσμούς των Χανίων με τους λαούς της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.