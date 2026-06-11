Ο ηλικιωμένος κατηγορούμενος, ένας από τους 20 πριν από μια εβδομάδα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων για μη ανανέωση της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, σηκώθηκε ικανοποιημένος ακούγοντας τον πρόεδρο να τον κηρύσσει αθώο.

Κοντοστάθηκε όμως όταν άκουσε την εισαγγελέα να προτείνει πάραυτα την κατάσχεση του όπλου του και τον Πρόεδρο να αποφασίζει να αποδοθεί στις Ένοπλες δυνάμεις.

Δικηγόρο δεν είχε, έκανε να φύγει, κοντοστάθηκε, αλλά απομακρύνθηκε από το εδώλιο για να πάρει τη θέση του ο επόμενος και μονολόγησε: «Τσιφτές είναι… όχι αντιαεροπορικό κ. Πρόεδρε, μα ίντα θα τον κάμει ο στρατός;». Μια από τις ξεχωριστές σκηνές στις οποίες γίνεσαι μάρτυρας στις δικαστικές αίθουσες.