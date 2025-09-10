menu
Τσιάρας: Νέο πλαίσιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Διασταυρωτικοί έλεγχοι σε όλες τις πληρωμές

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σύσκεψη με τους Περιφερειάρχες συγκαλεί τη προσεχή Δευτέρα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, με αντικείμενο την έξαρση των ζωονόσων που απειλούν την κτηνοτροφία.

Όπως αναφέρει η σχετική ενημέρωση του ΥΠΑΑΤ «μιλώντας στην εκπομπή «10 παντού» του Open TV και τους δημοσιογράφους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου, τόνισε ότι «στην κορυφή των προκλήσεων για τους κτηνοτρόφους βρίσκεται σήμερα η αντιμετώπιση των ζωονόσων», υπογραμμίζοντας πως απαιτείται συνεργασία Πολιτείας, Περιφερειών και ίδιων των κτηνοτρόφων. Ο κ. Τσιάρας αποκάλυψε ότι «υπάρχουν κτηνοτρόφοι που απέκρυψαν κρούσματα, με αποτέλεσμα να εντοπίζονται νεκρά ζώα ήδη από τη νόσο, γεγονός που οδήγησε σε μεγαλύτερη διασπορά» και προσέθεσε ότι κρίσιμο ρόλο για την αποτροπή της μετάδοσης έχουν «οι ίδιες οι Περιφέρειες μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών τους, αλλά και οι κτηνοτρόφοι, που οφείλουν να τηρούν με υπευθυνότητα τους κανόνες».

Ο Υπουργός υπενθύμισε ότι «πέρσι το καλοκαίρι η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με την πανώλη, την οποία αντιμετωπίσαμε με πολύ μεγάλη επιτυχία, παίρνοντας μάλιστα και τα εύσημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Όπως εξήγησε, η εικόνα με την ευλογιά ήταν διαφορετική, καθώς «ο ιός παρουσιάζει εντελώς διαφορετικό επιδημιολογικό μοντέλο – ο ιός της πανώλης ζει 21 μέρες, ενώ της ευλογιάς έξι μήνες, κάτι που δυσκολεύει την ανάσχεση». Επισήμανε ότι η κλιματική κρίση δημιουργεί ευνοϊκότερο περιβάλλον για τη μετάδοση, ενώ τα στελέχη των ιών έχουν γίνει με το πέρασμα του χρόνου πιο ανθεκτικά και πιο μεταδοτικά.

Για το ζήτημα των εμβολίων, ο Υπουργός έκανε λόγο για «ένα τεράστιο επιστημονικό debate» αναφορικά με το κατά πόσο ενδείκνυται ο εμβολιασμός αυτή τη στιγμή. «Οι συνέπειες μπορεί να είναι μεγάλες ειδικά για τη φέτα τα επόμενα χρόνια. Εκεί βρίσκεται το μεγάλο ζήτημα επιβίωσης» είπε χαρακτηριστικά ενώ ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε καταγγελία «έχει έρθει σε γνώση μας έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα».

Αναφερόμενος στην ευρύτερη συζήτηση γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι το πρόβλημα είναι «διαχρονικό, πολυεπίπεδο και πολυπαραγοντικό», επιμένοντας πως «δεν πρόκειται για μια τόσο εύκολη ή απλοϊκή προσέγγιση όπως πολλές φορές επιχειρείται στη δημόσια συζήτηση». Υπενθύμισε ότι η κατανομή των πόρων με βάση τα ιστορικά δικαιώματα ήταν «ευρωπαϊκή επιλογή» και πρόσθεσε ότι στο παρελθόν «υπήρχαν προβλήματα με τα διπλά ζυγίσματα και καταγραφές που δεν μπορούσαν να ελεγχθούν». Όπως είπε, «μπροστά στη νέα προγραμματική περίοδο, η συζήτηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αφορά τη στροφή των επιδοτήσεων από τα δικαιώματα στην πραγματική παραγωγή».

Σε ό,τι αφορά στις παράνομες επιδοτήσεις σημείωσε ότι το πρόβλημα οφείλεται και σε «νομοθετικές ρυθμίσεις που δημιούργησαν τη δυνατότητα δήλωσης εικονικών βοσκοτόπων, ενώ το 2017 δόθηκε ακόμη και η δυνατότητα να παίρνει κανείς επιδοτήσεις χωρίς ζώα». Διευκρίνισε ότι από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε «με εντολή του ίδιου του Πρωθυπουργού, εστίασα όλο το βάρος στην επίλυση του ζητήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, με συγκεκριμένα βήματα, με σχέδιο δράσης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε επικοινωνία με τον Ευρωπαίο Επίτροπο και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι η μεγάλη αλλαγή είναι πως «όλες οι πληρωμές γίνονται πλέον με απόλυτους διασταυρωτικούς ελέγχους, όχι με δειγματοληπτικούς- διοικητικούς» και τόνισε ότι «έχουμε αλλάξει τα κριτήρια και οι ενισχύσεις θα δίνονται με διαφορετικό τρόπο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί πλέον η ίδια πρακτική». Αποκάλυψε μάλιστα ότι «όταν προαναγγείλαμε ελέγχους για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία, υπήρξε ένας τεράστιος αριθμός οικειοθελών αποχωρήσεων, άνθρωποι που δεν πήγαν καν στο ραντεβού για τον πραγματικό έλεγχο. Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι θα ελεγχθούν και θα βρεθούν αντιμέτωποι με ποινικές ευθύνες». Τέλος, ο Κώστας Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι στη νέα προγραμματική περίοδο στόχος είναι οι επιδοτήσεις να μην κατανέμονται με βάση τα ιστορικά δικαιώματα, αλλά με την πραγματική παραγωγή»

 

