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Τσεχία: Κατηγορίες σε τέσσερις για εμπορία ανθρώπων με το OnlyFans

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Η τσεχική αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες σε τέσσερα άτομα και μία εταιρεία για εμπορία ανθρώπων στο OnlyFans, έναν ιστότοπο που χρησιμοποιείται κυρίως για τη δημιουργία περιεχομένου για ενήλικες.

Οπως μετέδωσε το euronews, νεαρά κορίτσια που μόλις είχαν κλείσει τα 18 τους χρόνια παρασύρθηκαν στη δημιουργία ερωτικών φωτογραφιών και βίντεο και στη συνέχεια υπέγραψαν ψευδείς συμβάσεις εργασίας με τον δράστη, ο οποίος υποσχόταν να ενισχύσει την καριέρα τους σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα, δήλωσαν την Τρίτη αξιωματούχοι (πηγή στα Αγγλικά) του Εθνικού Κέντρου για το Οργανωμένο Έγκλημα.

Σε δήλωσή της στο Euronews Next, η OnlyFans ανέφερε ότι συνεργάζεται στενά με τις διωκτικές αρχές “σε όλο τον κόσμο για να υποστηρίξει τις έρευνές τους και να βοηθήσει στην ασφάλεια της κοινότητας των χρηστών μας”.

“Η OnlyFans λαμβάνει σοβαρά υπόψη της την ασφάλεια των χρηστών της και επενδύει σημαντικά σε μέτρα για την προστασία τους, συμπεριλαμβανομένων αυστηρών διαδικασιών εισόδου, ελέγχων πληρωμών και συνεχιζόμενου ελέγχου των λογαριασμών”, ανέφερε η δήλωση.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν “ψυχολογική πίεση”, όπως ποινές συμβολαίων ή παρακράτηση των πληρωμών τους, για να πιέσουν τα κορίτσια να δημιουργήσουν “πιο σαφές, πιο τολμηρό, πιο ελκυστικό και πιο εμπορεύσιμο ερωτικό περιεχόμενο”, αναφέρει η δήλωση.

Η αστυνομία δήλωσε ότι οι δράστες έβγαλαν 3,6 εκατομμύρια κορόνες (148.190 ευρώ) από την πώληση του ρητού περιεχομένου απευθείας στους συνδρομητές της πλατφόρμας, ενώ εκμεταλλεύτηκαν δεκάδες κορίτσια στο πλαίσιο του σχεδίου.

Οι κατηγορούμενοι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ποινές φυλάκισης από πέντε έως 12 χρόνια, δήλωσε η αστυνομία.

Υπήρξαν μια χούφτα υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων που συνδέονται με το OnlyFans στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης μιας υπόθεσης στην Ισπανία, όπου μια ανήλικη εξαναγκάστηκε από έναν διακινητή να πουλήσει φωτογραφίες του σώματός της.

Σε έρευνα του Reuters το 2024 βρέθηκαν περισσότερες από 120 καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην αστυνομία των ΗΠΑ από δημιουργούς του OnlyFans, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι είχαν εμφανιστεί σε ρητό περιεχόμενο χωρίς τη συγκατάθεσή τους, ενώ άλλες 17 καταγγελίες καταγράφηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

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