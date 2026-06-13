Τσάντα με σκουπίδια… ως διακόσμηση!

«Είναι μια μεγάλη τσάντα με σκουπίδια εδώ και τρεις μήνες στο πεζοδρόμιο της Μελετίου Μεταξάκη στη Νέα Χώρα. Τρεις μήνες! Σε απόσταση λίγα μέτρα από τους κάδους, τι πρέπει να γίνει για να μαζευτούν; Και δεν είναι μόνο αυτό, στους δρόμους γύρω από το πάρκο “Π. Πολυχρονίδη” υπάρχουν πολλά σκουπίδια και βρομιές» μας ανέφερε κάτοικος της περιοχής. Και έχει δίκιο σε μεγάλο βαθμό, καθώς όντως η κατάσταση δεν είναι η καλύτερη. Καλό θα ήταν το τμήμα καθαριότητας του Δήμου να δώσει έμφαση στο τμήμα αυτό της πόλης.