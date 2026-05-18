Τροπολογία για Κτηματολόγιο και γεωργικές-κτηνοτροφικές ενισχύσεις

Τροπολογία αναφορικά με τις εκτάσεις που εμφανίζονται στο Εθνικό Κτηματολόγιο ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι μέχρι τώρα τη δήλωναν ως γεωργική γη και λάμβαναν κοινοτικές ενισχύσεις κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Με βάση τα όσα αναφέρει η τροπολογία προβλέπεται να μπορούν να δηλωθούν στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων για ενίσχυση εκτάσεις που εμφανίζονται στο εθνικό κτηματολόγιο με δικαιούχο το Ελληνικό Δημόσιο αν πληρούνται μια σειρά από προϋποθέσεις.
Πάντως η τροπολογία αυτή δεν καλύπτει όσα διεκδικούσαν οι τοπικοί φορείς Δικηγορικός Σύλλογος και ΤΕΕ τμ. Δυτ. Κρήτης αναφορικά με τις εκτάσεις στο Κτηματολόγιο που εμφανίζονται ως δημόσιες.
Ειδικότερα η τροπολογία προβλέπει πως: « Έως την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραψών του άρθρου 7 του ν. 2664/1998 (Α’ 275)
αγροτεμάχια που:
α) Εμψανίζονται στο Εθνικό Κτηματολόγιο με αρχικό δικαιούχο κυριότητας το Ελληνικό Δημόσιο,
β) Είναι καταχωρημένα στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων (Ο.Σ.Δ.Ε.) τα τρία (3) τελευταία έτη πριν από το έτος ενίσχυσης, και
γ) Αποδεδειγμένα σ’ αυτά ασκείται ενεργή γεωργική δραστηριότητα, λογίζεται ότι βρίσκονται στη διάθεση του παραγωγού που υπέβαλε την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, για τις ανάγκες εψαρμογής των παρεμβάσεων και καθεστώτων ενίσχυσης της κοινής αγρστικής πολιτικής. Η παρούσα εψαρμόζεται και επί των εκκρεμών αιτήσεων ενίσχυσης, διοικητικών ελέγχων και διαδικασιών πληρωμής που αψορούν το έτος υποβολής 2025.
2. Η εψαρμογή του παρόντος ισχύει αποκλειστικά για τη χορήγηση ενισχύσεων για καλλιεργούμενες εκτάσεις στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής, δεν θίγει δικαιώματα τρίτων και δεν συνιστά αναγνώριση ή τεκμήριο κυριότητας, άλλου εμπραγμάτου ή ενοχικού δικαιώματος υπέρ του δηλούντος παραγωγού και δεν επηρεάζει τις διαδικασίες οριστικοποίησης ή διόρθωσης των πρώτων εγγραψών του Κτηματολογίου, της κύρωσης των δασικών χαρτών και τις εκκρεμείς δίκες με αντικείμενο τη διεκδίκηση των αγροτεμαχίων ή την αναγνώριση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων και τη διόρθωση των πρώτων εγγραψών.
3. Στα αγροτεμάχια της Παρ. 1, για όσο χρόνο τελούν υπό καθεστώς ενίσχυσης και όχι πέραν της οριστικοποίησης των οικείων πρώτων εγγραψών, δεν επιβάλλονται διοικητικά μέτρα και κυρώσεις από το Δημόσιο για την αγροτική χρήση τους και η εκτέλεση των σχετικών διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί αναστέλλεται. »
