Τροχαίο στο Ηράκλειο – Απεγκλωβισμός οδηγού

Επιχείρηση απεγκλωβισμού οδηγού στήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο Χουδέτσι, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα από το Κ.Υ Αρκαλοχωρίου, Πυροσβεστική και ΕΛΑΣ.

Οπως μετέδωσε ο ηρακλειώτικος ιστότοπος cretalive, στο σημείο μετέβησαν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής, 1 από την 3η ΕΜΑΚ και δύο από τον 1ο σταθμό, με συνολικά 8 υπαλλήλους. Από το όχημα απεγκλώβισαν έναν νεαρό άνδρα αλβανικής καταγωγής, και τον παρέδωσαν στο ασθενοφόρο για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τραυματίστηκε ελαφρά και δεύτερο άτομο, μια 50χρονη γυναίκα επίσης αλλοδαπή.