Τροχαίο στα Μάλια: 10 χρόνια κάθειρξη στον οδηγό που σκότωσε την 23χρονη Μαρία

Ποινή κάθειρξης δέκα ετών, για την κύρια κατηγορία, της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία επήλθε ο θάνατος, επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης στον 27χρονο Αιγύπτιο, για το φονικό τροχαίο με θύμα την 23χρονη Μαρία, τον Σεπτέμβρη του 2025 στα Μάλια.

Οπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, επιπλέον, για δύο ακόμα κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα – παράνομη είσοδος στη χώρα και εγκατάλειψη του τόπου του τροχαίου, για τις οποίες επίσης κρίθηκε ένοχος ο αλλοδαπός, του επιβλήθηκε επιπλέον ποινή φυλάκισης ενός έτους και πέντε μηνών, αντίστοιχα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη κι ο κατηγορούμενος επιστρέφει στη φυλακή.

Στο άκουσμα της απόφασης, συγγενείς και φίλοι της 23χρονης, εξερχόμενοι του δικαστικού μεγάρου ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, φωνάζοντας “Για τη Μαρία”.