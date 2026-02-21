Τροχαίο με τραυματίες στο Μπαλί Ρεθύμνου

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 19.00 του Σαββάτου, κοντά στο Μπαλί Ρεθύμνου, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν.

Οπως μετέδωσε ο ηρακλειώτικος ιστότοπος cretalive, πέντε επιβάτες τραυματίστηκαν, οι τέσσερις -ένας 36χρονος, μια 29χρονη μια 20χρονη και μα 33χρονη- ελαφρά, ενώ μία 21χρονη εγκλωβίστηκε σε ένα από τα οχήματα. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες η 21χρονη τραυματίας φέρει σοβαρό κάταγμα στο πόδι.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό της νεαρής κοπέλας, η Αστυνομία καθώς και δύο ασθενοφόρα με γιατρό.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.