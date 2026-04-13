Τροχαίο με πέντε τραυματίες στο Ρέθυμνο

Στο νοσοκομείο, αλλά εκτός κινδύνου μεταφέρθηκαν πέντε άτομα, που επέβαιναν σε δύο οχήματα που συγκρούστηκαν στην διασταύρωση της Καρές το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα του Ρεθύμνου “Κρητική Επιθεώρηση” και το goodnet, η σύγκρουση ήταν σφοδρή, όμως ευτυχώς δεν ήταν σοβαρή για τους συνολικά έξι ανθρώπους που βρίσκονταν στα δύο αυτοκίνητα. Το ένα από αυτά κινούνταν με κατεύθυνση από το Σπήλι προς Ρέθυμνο, ενώ το δεύτερο από τους Αρμένους προς Καρέ και συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.

Στο σημείο έφτασε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής για να βοηθήσει στον απεγκλωβισμό των τραυματιών, που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Αστυνομικοί της τροχαίας έσπευσαν για την ρύθμιση της κυκλοφορίας και για να διερευνήσουν τα αίτια του ατυχήματος.