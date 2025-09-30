Τροχαίο ατύχημα στον ΒΟΑΚ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον ΒΟΑΚ, στο ρεύμα από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο, έξω από το τούνελ, πριν το ύψος της Σταλίδας, με τη σύγκρουση τριών οχημάτων.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, επί τόπου έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και η Αστυνομία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρεις άνδρες (δύο ηλικίας περίπου 35 ετών κι ένας 50χρονος) έχουν τραυματιστεί και διακομίζονται στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία. Οι οδηγοί καλούνται να πηγαίνουν με χαμηλές ταχύτητες.