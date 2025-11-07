Τροχαίο ατύχημα στη Λεωφόρο Σούδας

1 από 2

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 21:00 το βράδυ στην Λεωφόρο Σούδας κοντά στην διασταύρωση προς το ΜΑΙΧ.

Mία γυναίκα, ενώ οδηγούσε ένα επιβατηγό αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες, προσέκρουσε -σύμφωνα με μαρτυρίες- σε ρίζες δένδρου (ευκαλύπτου) που εξείχαν από την άκρη του πεζοδρομίου στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να ανατραπεί το όχημα και να εκτιναχθεί στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο για τις αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις.