Τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι – Διασωληνωμένος ο 12χρονος

Σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείαςτου Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο 12χρονος που τραυματίστηκε βαριά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί της Πέμπτης, στη συμβολή των οδών Αθανασίου Τσίγκου και Θρασυβούλου όταν το πατίνι συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα.

Σύμφωνα με αθηναϊκά ΜΜΕ, η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο ανήλικος εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα, τραυματισμένος σοβαρά στο κεφάλι, στον θώρακα και στο πόδι.

Ο 12χρονος μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας, όμως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».