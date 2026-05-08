Τρίτος Βρετανός ύποπτο κρούσμα χανταϊού

Oι υγειονομικές αρχές της Βρετανίας ανακοίνωσαν ότι έχει εντοπιστεί ένα ακόμη ύποπτο κρούσμα χανταϊού σε Βρετανό πολίτη ο οποίος επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius. Αυτή τη στιγμή ο ασθενής βρίσκεται στο απομονωμένο νησί Τριστάν ντα Κούνια στον νότιο Ατλαντικό Ωκεανό, όπου το κρουαζιερόπλοιο είχε κάνει σταθμό στα μέσα Απριλίου.

Οπως μετέδωσε η ΕΡΤ, δύο Βρετανοί έχει επιβεβαιωθεί ότι έχουν μολυνθεί από τον χανταϊό. Ο ένας από αυτούς νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στην Ολλανδία, αφού απομακρύνθηκε από το κρουαζιερόπλοιο την Τετάρτη, ενώ ο άλλος νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής όπου διακομίστηκε τον Απρίλιο.

Στο μεταξύ, η Αργεντινή ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, ότι, σε αυτό το στάδιο, «δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί η προέλευση της μόλυνσης» από τον χανταϊό, μια εστία του οποίου εμφανίστηκε σε κρουαζιερόπλοιο που αναχώρησε την 1η Απριλίου από την Ουσουάια.