Τρίτος πόλεµος επί ποδός!

Συµµετέχει η χώρα µας σ’ έναν ξένο πόλεµο µε την αποστολή της συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, η οποία, όπως λέγεται, κατέρριψε δύο πυραύλους, που είχαν εκτοξευθεί από το έδαφος του Ιράν. Τούτο, εκτός από τις οικονοµικές επιπτώσεις, είναι οµολογία ενεργούς εµπλοκής στον βρόµικο πόλεµο της Μέσης Ανατολής.

Ταυτιζόµαστε µε τις επιλογές του Τραµπ και του Νετανιάχου όταν κινδυνεύει η ζωή Ελλήνων στρατιωτικών «εκτός συνόρων». Η προβαλλόµενη δικαιολογία ότι η πυροβολαρχία λειτουργεί για την προστασία του λαού είναι για τους αδαείς, οι οποίοι δεν αντιλαµβάνονται ότι οι patriot είναι για την ελληνική επικράτεια και όχι για τους πάµπλουτους Σαουδάραβες. Όλη η αντιπολίτευση είναι αντίθετη για οποιαδήποτε εµπλοκή της χώρας µας στον πόλεµο της Μέσης Ανατολής.

Οι πύραυλοι του Ιράν προορίζονταν για τα διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας. Κάναµε αυτό που απέφευγαν άλλα κράτη. Ο πόλεµος διεξάγεται µεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Αν άλλη χώρα στείλει µονάδες σε ξένη χώρα και λειτουργεί αµυντικά ή επιθετικά, αναµειγνύεται στις εν εξελίξει εχθροπραξίες. Έχει λοιπόν άµεση εµπλοκή. Ο πρωθυπουργός είχε πει ότι «η Ελλάδα δεν πρόκειται να συµµετάσχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση γύρω από το θέατρο των υφιστάµενων επιχειρήσεων». Τι συνέβη και άλλαξε ώστε να σταλεί εκτός επικράτειας η συστοιχία των patriot; Ειπώθηκε ότι «προστατεύει και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών… δεν είναι θέµα εµπλοκής, είναι µια αµυντική ενέργεια αποτροπής».

Στη συστοιχία των Patriot συµµετέχουν 85 στελέχη της πολεµικής αεροπορίας από το 2021. Ανανεώθηκε η σύµβαση δύο φορές, δείχνοντας το πόσο αξιόµαχη είναι η συστοιχία και η εµπειρία που έχει αποκτήσει αυτό το διάστηµα. Τελευταία ανανέωση έγινε τον περασµένο Ιανουάριο. Η ανανέωση έγινε µε τη σύµφωνη γνώµη ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα ανοίγει το αµερικανικό αίτηµα της παρουσίας στον Κόλπο αρµάδων, που είχαν δεχθεί από ιρανικά drones. Επλήγησαν οι ενεργειακές υποδοµές της Aramco, της µεγαλύτερης εταιρείας πετρελαιοειδών στη Σαουδική Αραβία. Ωστόσο εµπλέκεται η Ελλάδα στην πολεµική σύρραξη; «Μεγάλοι οι κίνδυνοι όταν επεµβαίνει η χώρα εκτός συνόρων».

Είναι αστείο το επιχείρηµα ότι συµµετέχουµε σ’ έναν πόλεµο που εκτοξεύει τις τιµές των καυσίµων, ότι η παρουσία µας είναι δήθεν για την προστασία των πολιτών. Τι αποσκοπεί η παρουσία της συστοιχίας και των Patriot στους Σαουδάραβες; Πριν δύο ηµέρες ο κ. πρωθυπουργός έλεγε ότι «δεν θα υπάρξει καµία εµπλοκή της χώρας σε στρατιωτική ενέργεια». Πού ακούστηκε η κυβέρνηση να ενδιαφέρεται για µέτρα που εξασφαλίζουν τα κέρδη των εταιρειών; Το πολιτικό σύστηµα δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η δυσπιστία των πολιτών.