menu
18.5 C
Chania
Πέμπτη, 26 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες Στήλες
Τρίτη Γνώμη

Τρίτος παγκόσµιος πόλεµος

Χρήστος Πλέσσας
0

Μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσµίου πολέµου το 1941, χρησιµοποιείται η υποτιθέµενη µεγάλη στρατιωτική σύγκρουση, ο τρίτος παγκόσµιος πόλεµος, συνδεδεµένη µε σενάρια κλιµακούµενη χρήσης πυρηνικής ενέργειας. Ο φόβος µιας τέτοιος σύρραξης, µεταξύ των δύο ισχυρών του κόσµου, είναι άγνωστο πόσο µεγαλύτερη θα είναι έναντι των δύο προηγουµένων.

Το Κίεβο αντιµετωπίζει τη Μόσχα, η Τεχεράνη την Ουάσινγκτον. Αν γίνει αποδεκτή η αίτηση της Ουκρανίας, να γίνει µέλος του ΝΑΤΟ θα είναι µια πρόκληση για τον τρίτο παγκόσµιο πόλεµο. Οι εκπρόσωποι της Σλοβακίας στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον είναι «σε µη αναστρέψιµη πορεία» και θα µπορούσε η ένταξή της στο ΝΑΤΟ να γίνει υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπέγραφαν την αίτηση.

Αξιωµατούχοι της Ουκρανίας προειδοποίησαν ότι θα ‘χουµε 3ο παγκόσµιο πόλεµο, αν η χώρα τους ηττηθεί απ’ τη Μόσχα. Ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε πως αν η Ρωσία κερδίσει τον πόλεµο, θα εισβάλει στησυνέχεια στην Πολωνία και τούτο θα είναι το έναυσµα του 3ου παγκοσµίου πολέµου. Στο Κρεµλίνο, όµως, λοιδορούν τέτοιες δηλώσεις «ως ανυπόστατες κινδυνολογίες». Ο Πούτιν απέρριψε ως «απόλυτες ανοησίες» τις δηλώσεις ότι η Ρωσία θα επιτεθεί στην Ευρώπη ή σε κάποια νατοϊκή χώρα.

Εν τω µεταξύ, η δεξιά αντιπολίτευση των Ρεπουµπλικανών µπλοκάρισε το πακέτο βοήθειας στην Ουκρανία επί προεδρίας Μπάιντεν, ο οποίος δεν πρόλαβε να υπογράψει το νοµοσχέδιο, να γίνει νόµος και να βοηθηθεί η Ουκρανία.

Όπως έχουν τα πράγµατα, οι χώρες της ∆ύσης φοβούνται ότι σε πέντε χρόνια ο τρίτος παγκόσµιος πόλεµος θα οριστικοποιηθεί, οι δε πολίτες δυστροπούν να δεχθούν αύξηση των στρατιωτικών δαπανών σε βάρος της τσέπης τους. Τούτο είναι πιθανό από ερωτηθέντες Αµερικανούς, Καναδούς, Βρετανούς και Γάλλους.

Οι πιθανότητες έκρηξης του τρίτου παγκοσµίου πολέµου εντοπίζονται γύρω στο 2031 και πιστεύεται ότι ένα νέου είδους πυρηνικό όπλο ενδέχεται να χρησιµοποιηθεί.

Πάντως, οι Καναδοί θεωρούν τον Τραµπ ως τον µεγαλύτερο κίνδυνο για την παγκόσµια ασφάλεια. «Οι συµµαχίες είναι ασταθείς» και οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν ότι «οι ανησυχίες αυξάνονται» για το ξέσπασµα του τρίτου παγκοσµίου πολέµου.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum