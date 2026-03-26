Μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσµίου πολέµου το 1941, χρησιµοποιείται η υποτιθέµενη µεγάλη στρατιωτική σύγκρουση, ο τρίτος παγκόσµιος πόλεµος, συνδεδεµένη µε σενάρια κλιµακούµενη χρήσης πυρηνικής ενέργειας. Ο φόβος µιας τέτοιος σύρραξης, µεταξύ των δύο ισχυρών του κόσµου, είναι άγνωστο πόσο µεγαλύτερη θα είναι έναντι των δύο προηγουµένων.

Το Κίεβο αντιµετωπίζει τη Μόσχα, η Τεχεράνη την Ουάσινγκτον. Αν γίνει αποδεκτή η αίτηση της Ουκρανίας, να γίνει µέλος του ΝΑΤΟ θα είναι µια πρόκληση για τον τρίτο παγκόσµιο πόλεµο. Οι εκπρόσωποι της Σλοβακίας στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον είναι «σε µη αναστρέψιµη πορεία» και θα µπορούσε η ένταξή της στο ΝΑΤΟ να γίνει υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπέγραφαν την αίτηση.

Αξιωµατούχοι της Ουκρανίας προειδοποίησαν ότι θα ‘χουµε 3ο παγκόσµιο πόλεµο, αν η χώρα τους ηττηθεί απ’ τη Μόσχα. Ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε πως αν η Ρωσία κερδίσει τον πόλεµο, θα εισβάλει στησυνέχεια στην Πολωνία και τούτο θα είναι το έναυσµα του 3ου παγκοσµίου πολέµου. Στο Κρεµλίνο, όµως, λοιδορούν τέτοιες δηλώσεις «ως ανυπόστατες κινδυνολογίες». Ο Πούτιν απέρριψε ως «απόλυτες ανοησίες» τις δηλώσεις ότι η Ρωσία θα επιτεθεί στην Ευρώπη ή σε κάποια νατοϊκή χώρα.

Εν τω µεταξύ, η δεξιά αντιπολίτευση των Ρεπουµπλικανών µπλοκάρισε το πακέτο βοήθειας στην Ουκρανία επί προεδρίας Μπάιντεν, ο οποίος δεν πρόλαβε να υπογράψει το νοµοσχέδιο, να γίνει νόµος και να βοηθηθεί η Ουκρανία.

Όπως έχουν τα πράγµατα, οι χώρες της ∆ύσης φοβούνται ότι σε πέντε χρόνια ο τρίτος παγκόσµιος πόλεµος θα οριστικοποιηθεί, οι δε πολίτες δυστροπούν να δεχθούν αύξηση των στρατιωτικών δαπανών σε βάρος της τσέπης τους. Τούτο είναι πιθανό από ερωτηθέντες Αµερικανούς, Καναδούς, Βρετανούς και Γάλλους.

Οι πιθανότητες έκρηξης του τρίτου παγκοσµίου πολέµου εντοπίζονται γύρω στο 2031 και πιστεύεται ότι ένα νέου είδους πυρηνικό όπλο ενδέχεται να χρησιµοποιηθεί.

Πάντως, οι Καναδοί θεωρούν τον Τραµπ ως τον µεγαλύτερο κίνδυνο για την παγκόσµια ασφάλεια. «Οι συµµαχίες είναι ασταθείς» και οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν ότι «οι ανησυχίες αυξάνονται» για το ξέσπασµα του τρίτου παγκοσµίου πολέµου.