Τρίτη θέση για τον Φραντζεσκάκη στο Drake Relays

Την καλή του αγωνιστική κατάσταση επιβεβαίωσε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης, που με βολή στα 76,27 μ. κατέλαβε την τρίτη θέση στη σφυροβολία στη διοργάνωση Drake Relays στην Αϊόβα.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο αθλητής του Κωστή Παπαμαρμάκη είχε συνολικά πέντε έγκυρες βολές και μετά το 76,27 μ. στην πρώτη προσπάθεια σημείωσε 75,59 μ., 75,82 μ., 73,99 μ., 74,66 μέτρα. Η φετινή του καλύτερη επίδοση είναι 76,98 μ., ενώ το ατομικό του ρεκόρ είναι 78,20 μ. από το 2022.

Ανοδική πορεία συνεχίζει να καταγράφει και ο Κώστας Ζάλτος, ο οποίος ξεπέρασε για πρώτη φορά φέτος τα 75 μ. και με βολή στα 75,23 μ. κατέλαβε την έβδομη θέση. Οι βολές του ήταν: 72,40 μ., 72,60 μ., 75,23 μ., Χ, Χ και 71,64 μέτρα.

Ο Φραντζεσκάκης θα επιστρέψει στην Ελλάδα και θα συνεχίσει στους Διασυλλογικούς αγώνες, πριν ξεκινήσει τη δυνατή σειρά αγώνων μέσα από τους οποίους θα διεκδικήσει το όριο για το Ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ και μια θέση στους κορυφαίους του αγωνίσματος στο Ultimate, που θα γίνει στη Βουδαπέστη. Νικητής του αγωνίσματος ήταν ο Rudy Winkler με 78,75 μ., ενώ τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Texas Tanner με 77,16 μ.

Η Σταματία Σκαρβέλη βελτίωσε το φετινό της ρεκόρ με 68,57 μ. και κατέλαβε την 10η θέση στη σφυροβολία. Η αθλήτρια ξεκίνησε με 62,50 μ., βελτιώθηκε στα 66,77 μ. στη δεύτερη βολή και ανέβασε ακόμη περισσότερο την επίδοσή της στην τρίτη. Η Σκαρβέλη βρίσκεται στην αρχή της αγωνιστικές σεζόν και ακόμη δεν είναι στο επίπεδο που θέλει.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι οκτώ πρώτες αθλήτριες ξεπέρασαν τα 71 μ., με νικήτρια την Brooke Andersen (78,56 μ.), δεύτερη την Anthonett Nabwe (77,64 μ.) και τρίτη την Rachel Richeson (76,99 μ.).