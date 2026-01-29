menu
Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου, 2026
Τρισάγιο για τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ – Επιστρέφουν στην Ελλάδα οι σοροί

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Περίπου στις 16:30 το απόγευμα της Πέμπτης (29/01), αναχώρησε από την Τιμισοάρα, το C130 που μεταφέρει τις σορούς των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα της περασμένης Τρίτης, στη Ρουμανία.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, λίγο πριν από την αναχώρηση τελέστηκε τρισάγιο στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, από τον μητροπολίτη της περιοχής, ο οποίος εναπόθεσε ένα λευκό τριαντάφυλλο σε κάθε ένα από τα επτά φέρετρα.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, οι σύνδεσμοι φίλων ΠΑΟΚ θα δώσουν το «παρών» στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να «υποδεχθούν» τις σορούς των επτά, και με μηχανοκίνητη πορεία θα τους συνοδεύσουν έως την Τούμπα όπου έχουν διοργανώσει εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν των αδικοχαμένων νεαρών.

Ειδικότερα, οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ θα υποδεχθούν το C-130 στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πομπή από το αεροδρόμιο μέχρι το γήπεδο της Τούμπας και θα κάνουν τον γύρο του σταδίου. Στη συνέχεια θα σταθούν μπροστά στη Θύρα 4 όπου θα τους περιμένουν οι υπόλοιποι φίλαθλοι που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν με όχημα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

 

