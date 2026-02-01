«Τριπλό» φεγγάρι πάνω από τη Μόσχα – Πού οφείλεται

«Παρασελήνη» αποκάλεσαν χρήστες του διαδικτύου το φαινόμενο που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας πάνω από τη Μόσχα.

Όπως αναμεταδίδει η ΕΡΤ, είναι οπτική ψευδαίσθηση στην οποία εμφανίζονται πολλαπλοί δίσκοι Σελήνης και συμβαίνει όταν το φως από την πραγματική Σελήνη διαθλάται από επίπεδους κρυστάλλους πάγου ψηλά στην ατμόσφαιρα.

Οι χειρότερες χιονοπτώσεις των τελευταίων δύο αιώνων έπληξαν τον Ιανουάριο τη Μόσχα, όπως ανακοίνωσαν μετεωρολόγοι του κρατικού πανεπιστημίου της Μόσχας, αιτιολογώντας και το φαινόμενο πάγου στην ατμόσφαιρα.

Η θερμοκρασία είναι επίσης μικρότερη κατά 1,5 βαθμό Κελσίου από τον μέσο όρο της εποχής, που ανέρχεται για τον Ιανουάριο σε -6,2 βαθμούς Κελσίου.