TripAdvisor: Λαφονήσι, Μπάλος, Φαλάσαρνα στις κορυφαίες παραλίες του Κόσμου

Γιάννης Λυβιάκης
Τρεις παραλίες του νομού Χανίων (Ελαφονήσι, Μπάλος, Φαλάσαρνα) είναι στις 11 καλύτερες του Κόσμου σύμφωνα με το βραβείο: Travellers’ Choice Best of the Best του Tripadvisor, βάσει της γνώμης των ταξιδιωτών.

«Το βραβείο Travellers’ Choice Best of the Best τιμά το υψηλότερο επίπεδο αριστείας στα ταξίδια. Απονέμεται σε όσους λαμβάνουν μεγάλο αριθμό πολύ θετικών κριτικών και απόψεων από την κοινότητα του Tripadvisor σε μια περίοδο 12 μηνών», αναφέρει το Tripadvisor.

Στην 1η θέση είναι η παραλία Isla Pasion στο Μεξικό.

Στην 2η θέση βρίσκεται το Ελαφονήσι.

Λαφονήσι.

«Με ροζ (ναι, ροζ) άμμο και γαλαζοπράσινα νερά, η παραλία Ελαφονήσι είναι μόνο ένα από εκείνα τα μέρη που πρέπει να δείτε για να πιστέψετε. Οι ρηχές λιμνοθάλασσες είναι ιδανικές για παιδιά, ενώ τα βαθύτερα νερά προσκαλούν κάθε είδους περιπέτεια για τους ενήλικες. Φροντίστε να μείνετε εκεί μέχρι το ηλιοβασίλεμα—δεν θα το μετανιώσετε», αναφέρει η παγκόσμια πλατφόρμα.

Στην 3η θέση είναι η Λιμνοθάλασσα Μπάλου που, όπως αναφέρει η πλατφόρμα, «προσφέρει κρυστάλλινα νερά και απαλή λευκή άμμο με μια ημι-ιδιωτική αίσθηση. Με ήρεμα, ρηχά νερά, καθιστώντας το ιδανικό για οικογένειες με παιδιά».

Μπάλος.
Στην 11η θέση είναι τα Φαλάσαρνα.
Φαλάσαρνα.
«Η παραλία Φαλάσαρνα κερδίζει πολλά για τη θέα και την ατμόσφαιρα της. Κατά μήκος της ακτογραμμής, θα βρείτε σειρές από ροζ άμμο και καταγάλανα νερά με φόντο απόκρημνα βουνά. Τα παραλιακά κλαμπ προσφέρουν επίσης ξαπλώστρες και τζετ σκι προς ενοικίαση—ιδανικά για όσους θέλουν να χαλαρώσουν ή να κάνουν τα πάντα. Ό,τι κι αν κάνετε, φροντίστε να μείνετε για τα απίστευτα ηλιοβασιλέματα», αναφέρει το Tripadvisor.

 

