Τριμερής συνάντηση Μητσοτάκη, Μακρόν και Χριστοδουλίδη

Στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Πάφου έφτασε στις 12:40 το μεσημέρι της Δευτέρας (09/03) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μαζί με τον υπουργό Άμυνας.

Λίγα λεπτά αργότερα, προσγειώθηκε το αεροσκάφος που μετέφερε τον Εμανουέλ Μακρόν με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να υποδέχεται θερμά τον Γάλλο πρόεδρο.

Ο πρωθυπουργός που συνοδεύεται και από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, κατευθύνθηκε στον χώρο όπου θα γίνει η συνάντηση. Μετά και την τριμερή συνάντηση, θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις, ενώ στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Χριστοδουλίδης θα επιθεωρήσουν τα αεροσκάφη F-16 που βρίσκονται στην αεροπορική βάση της Πάφου.

Η συνάντηση των τριών ηγετών αποτελεί ηχηρό μήνυμα ασφάλειας και σταθερότητας και θα πραγματοποιηθεί στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», όπου έχουν μετασταθμεύσει και ελληνικά F-16.

Η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου έχει στόχο να τονίσει πόσο σημαντική είναι η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή, κυρίως με την ναυτική επιχείρηση «Ασπίδες» της ΕΕ, ανέφεραν κύκλοι προσκείμενοι στον Μακρόν. Επίσης ανέφεραν ότι με την επίσκεψη θα δοθεί η ευκαιρία του συντονισμού των προσπαθειών αναφορικά με την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές και με τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού τους.

Όπως είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ο Μακρόν, στη Μεσόγειο βρίσκεται το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ, ενώ στην Κύπρο κατέπλευσε ήδη από την Πέμπτη και γαλλική φρεγάτα.

Νωρίτερα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης με δηλώσεις του είχε ευχαριστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για την άμεση ανταπόκριση να αποστείλουν δυνάμεις στην Κύπρο και απαντώντας ουσιαστικά στην Τουρκία για την αποστολή F-16 στα Κατεχόμενα.