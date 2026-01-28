Τρίκαλα: Ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης και τα δύο στελέχη της εταιρείας για τη φονική έκρηξη

Ελεύθεροι αφέθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (28/01) ο ιδιοκτήτης και τα δύο στελέχη της εταιρείας για την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα που προκάλεσε τον θάνατο πέντε εργαζομένων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μετέδωσε το ertnews, κατέθεταν για τέσσερις ώρες. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Βιολάντα, ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας απολογήθηκαν την Τρίτη το απόγευμα στους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ και σήμερα οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελέα.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αντιμετώπιζαν, μεταξύ άλλων, τις κατηγορίες για:

ανθρωποκτονία από αμέλεια,

πρόκληση έκρηξης και εμπρησμό από αμέλεια,

πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.