Τριήμερο καριέρας στο Ηράκλειο

Το Get Hired Live είναι μία τριήμερη δωρεάν εκδήλωση με ανοιχτές θέσεις εργασίας από καινοτόμες επιχειρήσεις της Ελλάδα, που θα πραγματοποιηθεί για έκτη χρονιά στο Ηράκλειο. Η εκδήλωση απευθύνεται σε νέες και νέους μεταξύ 18-35 ετών που αναζητούν δουλειά και θα λάβει χώρα 5-7 Μαρτίου στα γραφεία του Bizrupt (Βικέλα 34-36, Ηράκλειο)

Πρόκειται για ένα διαφορετικό job fair event από το Get Hired, όπου οι επιχειρήσεις θα προβάλλουν τις αξίες και την κουλτούρα τους, τα πλεονεκτήματα που παρέχουν και γιατί πρέπει κάποιο άτομο να τις επιλέξει. Από την άλλη πλευρά, κάθε άτομο που θα συμμετέχει μπορεί να επιλέξει μέχρι τρεις επιχειρήσεις για να δώσει συνέντευξη εκείνη τη στιγμή. Μέχρι τώρα έχουν ανακοινωθεί οι εταιρείες: Novibet, Bestprice.gr, Oxygen Pelatologio και Tourmie, ενώ αναμένετε να ανακοινωθούν σύντομα και οι υπόλοιπες.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σκοπός του Get Hired Live είναι να δώσει σε κάθε άτομο τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά τις επιχειρήσεις, να διεκδικήσει μία από τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας, αλλά και να πάρει πολύτιμο feedback για τη μετέπειτα προσωπική του βελτίωση.

Την Πέμπτη 5 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί επίσης, ένα ειδικά διαμορφωμένο workshop με θέμα “Winning at job interviews” από εξειδικευμένη trainer που έχει σκοπό να βοηθήσει τα άτομα που θα συμμετέχουν να αναπτύξουν τα skills που είναι απαραίτητα σε μια συνέντευξη για δουλειά.

Εάν είσαι μεταξύ 18-35 ετών και αναζητάς εργασία, είσαι στο σωστό σημείο! Η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν και μπορείς να υποβάλλεις την αίτηση σου μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου εδώ: https://www.gethired.gr/program/get-hired-live-2026

Επιπλέον, στα πλαίσια διοργάνωσης του Get Hired Live θα πραγματοποιηθεί, στις 26 Φεβρουαρίου (18:00-20:00) στο χώρο του Bizrupt, το εξειδικευμένο workshop με θέμα “Κάνε το LinkedIn να δουλέψει για σένα”. Η εισηγήτρια του workshop, Ζαχαρένια Ατζιτζικάκη, θα βοηθήσει τα άτομα που αναζητούν εργασία να δημιουργήσουν ένα προφίλ στο LinkedIn που τραβά την προσοχή recruiters και εργοδοτών, να ανακαλύψουν πως γίνεται το networking στην πλατφόρμα και να φύγουν με άμεσα εφαρμόσιμες βελτιώσεις στο προφίλ τους. Μάθε περισσότερα και δήλωσε συμμετοχή εδώ: https://carreer-business.pro.typeform.com/linkedin-biz