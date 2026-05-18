Τριήμερη περιοδεία Κασσελάκη στην Ανατολική Κρήτη

Τριήμερη περιοδεία στην Κρήτη θα πραγματοποιήσει από τις 20 έως τις 22 Μαΐου ο πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» Στέφανος Κασσελάκης, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει επισκέψεις σε Ηράκλειο και Λασίθι και επαφές με φορείς και πολίτες.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης, ο κ. Κασσελάκης θα βρεθεί σε Ηράκλειο, Βιάννο, Ιεράπετρα, Άγιο Νικόλαο και Αρκαλοχώρι, με επίκεντρο ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πρωτογενή τομέα, τη δημόσια υγεία, τις υποδομές, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την αποκατάσταση των σεισμόπληκτων περιοχών.

Στο πλαίσιο της περιοδείας θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και θεσμικούς φορείς, επαφές με αγροτικούς και παραγωγικούς φορείς για ζητήματα λειψυδρίας και πρωτογενούς παραγωγής, καθώς και συναντήσεις με εργαζόμενους στον χώρο της δημόσιας υγείας.

Παράλληλα, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επισκέψεις σε περιοχές ιστορικής μνήμης, περιοδείες και ανοιχτές συζητήσεις με πολίτες και επαγγελματίες.

Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι ο πρόεδρος του κόμματος θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του κόμματος στο Ηράκλειο, ενώ το ίδιο βράδυ, στις 8, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα «Δικαιοσύνη και πολιτικές εξελίξεις»