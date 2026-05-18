Τριήμερη περιοδεία Κασσελάκη στην Ανατολική Κρήτη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Τριήμερη περιοδεία στην Κρήτη θα πραγματοποιήσει από τις 20 έως τις 22 Μαΐου ο πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» Στέφανος Κασσελάκης, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει επισκέψεις σε Ηράκλειο και Λασίθι και επαφές με φορείς και πολίτες.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης, ο κ. Κασσελάκης θα βρεθεί σε Ηράκλειο, Βιάννο, Ιεράπετρα, Άγιο Νικόλαο και Αρκαλοχώρι, με επίκεντρο ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πρωτογενή τομέα, τη δημόσια υγεία, τις υποδομές, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την αποκατάσταση των σεισμόπληκτων περιοχών.

Στο πλαίσιο της περιοδείας θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και θεσμικούς φορείς, επαφές με αγροτικούς και παραγωγικούς φορείς για ζητήματα λειψυδρίας και πρωτογενούς παραγωγής, καθώς και συναντήσεις με εργαζόμενους στον χώρο της δημόσιας υγείας.

Παράλληλα, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επισκέψεις σε περιοχές ιστορικής μνήμης, περιοδείες και ανοιχτές συζητήσεις με πολίτες και επαγγελματίες.

Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι ο πρόεδρος του κόμματος θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του κόμματος στο Ηράκλειο, ενώ το ίδιο βράδυ, στις 8, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα «Δικαιοσύνη και πολιτικές εξελίξεις»

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

