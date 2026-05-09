Τριήμερη εκεχειρία στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας ανακοίνωσε ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ότι συμφωνήθηκε τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, από το Σάββατο 9 Μαΐου μέχρι και την Δευτέρα 11 του μηνός.

Οπως μετέδωσε το Euronews, η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει την αναστολή κάθε ένοπλης δραστηριότητας και επίσης την ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό αυτής της «μεγάλης σύγκρουσης» και «καθημερινά, πλησιάζουμε ολοένα και πιο κοντά».

«Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή του τέλους ενός πολύχρονου, φονικού και σκληρού πολέμου», πρόσθεσε στην ανάρτησή του στο Truth Social.

Η ρωσική κυβέρνηση επιβεβαίωσε την επίτευξη συμφωνίας. «Επιβεβαιώνω ότι η ρωσική πλευρά αποδέχεται την πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την εκεχειρία για την ανταλλαγή αιχμαλώτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο διπλωματικός σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για τριήμερη εκεχειρία με τη Ρωσία (στις 9, 10 και 11 Μαΐου), στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών των ΗΠΑ με απώτερο σκοπό τον τερματισμό του πολέμου ύστερα από τέσσερα και πλέον χρόνια.

Σε μηνύματα που κοινοποίησε μέσω X και Telegram, ο Ζελένσκι αναφέρει ότι συμφωνήθηκε η ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα.