Τριάντα χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου

Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου.

Είναι δύσκολο κανείς να γράψει γι’ αυτόν και να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα. Η πολυεπίπεδη προσωπικότητα του και οι διαφορετικές πτυχές του χαρακτήρα και των επιλόγων του καθιστούν τον Ανδρέα Παπανδρέου πρόκληση, όπως και αίνιγμα για έναν ιστορικό που προσπαθεί να είναι αντικειμενικός και αδέκαστος.



Ο Ανδρέας Παπανδρέου πεθαίνει στις 23 Ιουνίου 1996 στο σπίτι του στην Εκάλη. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 η υγεία του κλονίζεται και τον επηρεάζει στη δύση της πολιτικής του ενασχόλησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι την εγκατέλειψε εύκολα. Παραιτείται μόλις έξι μήνες πριν τον θάνατό του, από το πρωθυπουργικό αξίωμα για να το αναλάβει ο Κ. Σημίτης έπειτα από μια εκρηκτική ενδοκομματική διαμάχη.

Την κηδεία του την παρακολούθησε χιλιάδες κόσμου -παρά τη ζέστη- ακολουθώντας τη σορό που περιφερόταν στους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας έως το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Όσοι δεν κατάφεραν να παρευρεθούν συντονίστηκαν στους τηλεοπτικούς δέκτες που έδειχναν το γεγονός σε απευθείας μετάδοση.

Ο θάνατος του προκάλεσε συγκίνηση και θλίψη στους πολλούς οπαδούς και κομματικούς φίλους του πανελληνίως.

Στηριζόμενο στον τοπικό τύπο το παρόν άρθρο θα προσπαθήσει να μεταφέρει το κλίμα της εποχής και τις αντιδράσεις που προξένησε ο χαμός του Έλληνα πολιτικού στα Χανιά.

Στα Χανιά όπου το ΠΑ.ΣΟ.Κ ήταν πρώτη δύναμη στις εκλογικές αναμετρήσεις της μεταπολίτευσης ο θάνατος του ιδρυτή του Κινήματος έγινε με δεκτός με μεγάλη θλίψη.

«Μεγάλη συγκίνηση έχει προκαλέσει και στον Νομό Χανίων, ο θάνατος του πρώην πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, ιδρυτή και προέδρου του ΠΑΣΟΚ».

«Βουλευτές, κομματικά στελέχη, εκπρόσωποι της Νομαρχιακής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εξέφρασαν με δηλώσεις τους την οδύνη τους για το θάνατο του, ενώ συγκινητικές είναι οι σκηνές μελών και φίλων του ΠΑΣΟΚ, που σπεύδουν στις οργανώσεις του Κόμματος κι εναποθέτουν, μαζί με τα δάκρυα τους, λουλούδια μπροστά από τη φωτογραφία του εκλιπόντος»(1).

Στις 24 Ιουνίου με πρωτοβουλία της Ν.Ε του ΠΑΣΟΚ τελέστηκε τρισάγιο στο Ι.Ν των Εισοδίων (Μητροπολιτικός ναός Χανίων) στη μνήμη του Παπανδρέου χοροστατούντος του Μητροπολίτη Κυδωνίας & Αποκορώνου Ειρηναίου με πολύ κόσμο να βρίσκεται εντός του ναού μαζί με στελέχη του κόμματος και της τοπικής αυτοδιοίκησης(2)(3).

Πλήθος ψηφισμάτων από Δήμους, Σωματεία, Ενώσεις και Οργανισμούς του Νομού δημοσιεύονται στον τοπικό τύπο ( Δήμος Κισσάμου & Σούδας, ΕΛ.ΜΕ, Φιλολογικός Σύλλογος “Χρυσόστομος”, Σύνδεσμος Γεωπόνων κ.α)(4).

Σε συνεδρίαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων στις 24 Ιουνίου αποφάσισε «την μετονομασία τμήματος της οδού Ακρωτηρίου (και συγκεκριμένα το τμήμα που ξεκινά από την πλατεία Μουντάκη με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο) σε οδό Ανδρέα Παπανδρέου […].Επίσης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, προτάθηκε, να ονομαστεί και το νέο αεροδρόμιο Χανίων, “Αεροδρόμιο Ανδρέα Παπανδρέου”, πρόταση η οποία θα υποβληθεί αμέσως»(1α).

Προτάσεις για μετονομασία φαίνεται πως έγιναν και για τις οδούς Κυδωνίας και Δημοκρατίας(2α).

Ομοίως και το Δημοτικό Συμβούλιο Σούδας είχε αποφασίσει «να μετονομάσει μιά οδό ή μια πλατεία της κωμόπολης σε πλατεία ή οδό Ανδρέα Παπανδρέου»(4α).

Αυτές οι πρωτοβουλίες προξένησαν κάποιες αντιδράσεις και θεωρήθηκαν «ατόπημα ασέβειας» για τις ήδη υπάρχουσες ονομασίες αλλά και λόγω του ότι παρόμοιες πρωτοβουλίες υπήρξαν και στο Ηράκλειο όπου το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο και η λεωφόρος Ακαδημίας θα λάμβαναν το όνομα του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ(2α).

Εν τέλει τα επόμενα χρόνια η οδός Δημοκρατίας μετονομάστηκε σε Ανδρέα Παπανδρέου (ονομασία που υπάρχει έως σήμερα) και η οδός Ακρωτηρίου σε Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Στη πλατεία Σοφοκλή Βενιζέλου (Δημοτικής Αγοράς) η Νομαρχιακή Επιτροπή τοποθέτησε βιβλίο συλλυπητηρίων όπου πολίτες και φίλοι του κόμματος μπορούσαν να εκφράσουν γραπτώς τα συλλυπητήρια τους και να αφήσουν λουλούδια.

Θα επισημάνουμε εδώ ότι η τοποθέτηση βιβλίου συλλυπητηρίων στο κεντρικότερο σημείο της πόλης αποδεικνύει την αποδοχή και την ισχύ του κόμματος στα Χανιά, το οποίο θέλησε να εξυπηρετήσει καλύτερα τους πολυπληθείς οπαδούς ώστε να μη συγκεντρώνονται σε κάποιο κτήριο ή γραφείο και να επιβεβαιώσει έτσι την κυριαρχία του(4β)(5).

Ευθύς μόλις ανακοινώθηκε η τελετή της ταφής (26 Ιουνίου 1996) υποστηρικτές του ΠΑΣΟΚ αποφάσισαν με τη συνδρομή της της τοπικής οργάνωσης να ταξιδέψουν στην Αθήνα για να αποχαιρετήσουν τον πρώην αρχηγό του σοσιαλιστικού κινήματος.

Η μαζική μετακίνηση οπαδών από το “κάστρο” του κόμματος που ήταν η Κρήτη στην Αθήνα, τονίστηκε και στο γνωστό επικήδειο του Γιώργου Παπανδρέου (γιου του Ανδρέα) «έρχονται με πλοία με αεροπλάνα με κάθε τρόπο».

Συγκεκριμένα διαβάζουμε πως «ταυτόχρονα ζητούν να βρεθούν μέσα (αεροπλάνα και πλοία) προκειμένου να μεταβούν στην Αθήνα και ν΄αποχαιρετήσουν από κοντά τον Ανδρέα ο οποίος περισσότερο από κάθε άλλον τα τελευταία χρόνια ταυτίστηκε με τα δημοκρατικά αισθήματα του κρητικού λαού».

Ο τύπος της εποχής κάνει λόγο για 1.000(4γ) με άλλα δημοσιεύματα να ανεβάζουν τον αριθμό σε 2.000 Χανιώτες(5α) που θα ταξιδέψουν προς την Αττική.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως «στο χθεσινό δρομολόγιο της ΑΝΕΚ δεν έπεφτε “καρφίτσα” ενώ οι πληρότητες στις πτήσεις της Ολυμπιακής έφθασαν το 100%»(5β).

Μάλιστα το ΠΑΣΟΚ Χανίων «ζήτησε εξάλλου και έγινε αποδεκτό από την ΑΝΕΚ να “καθυστερήσει” το σημερινό δρομολόγιο πλοίου της Εταιρείας από Πειραιά προς Σούδα για μιάμιση περίπου ώρα […] ώστε να προλάβουν να επιστρέψουν οι Χανιώτες που θα έχουν μεταφερθεί στην Αθήνα»(4ε).

Αν και όπως προαναφέραμε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ συνέδραμε στη μεταφορά των πολιτών με διακίνηση εισιτηρίων αρκετοί αποφάσισαν «σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών» να ταξιδέψουν «με δική τους πρωτοβουλία»(4δ).

Τριάντα χρόνια από τον θάνατο του ο Ανδρέας – όπως έμεινε στην ιστορία- βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που δεν πρόλαβε να δει, στην τηλεόραση και γενικότερα στον δημόσιο λόγο. Οι εποχές “ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα” για πολλούς είναι νοσταλγικές και για νεώτερους μυθικές. Συνδέονται με την οικονομική ευμάρεια και την έντονη πολιτικοποίηση.

Η κηδεία του είχε τα χαρακτηριστικά κηδείας 20ου αιώνα. Μαζικός κόσμος, γενικότερη θλίψη και πένθος, στάση εργασίας και μεγάλο λαϊκό προσκύνημα. Παρόλο που η τηλεόραση έχει γίνει το κυρίαρχο μέσο ενημέρωσης ιδίως με τη σύσταση ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών πάρα πολλοί άνθρωποι θέλησαν να παρευρίσκονται στο κορυφαίο γεγονός της ταφής.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου αδιαμφισβήτητα υπήρξε ηγέτης. Ηγέτης με την κλασική έννοια : μάγευε, οδηγούσε και επιβαλλόταν στα πλήθη με τον έντονο λόγο του. Πολλοί θα έδιναν το αίμα τους ή ίσως και τη ζωή τους για χάρη του. Είχε φανατικούς φίλους και εχθρούς.

Η φράση του υπουργού Γιώργου Κατσιφάρα «αν δεν ήταν ο Ανδρέας δεν θα μας ήξερε ούτε ο θυρωρός της πολυκατοικίας μας» δείχνει το σημάδι που άφησε και τις προοπτικές που έδωσε σε πολλούς στην ελληνική κοινωνία ο Παπανδρέου.

Κάτω από αυτό το πρίσμα πρέπει να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε τη μεγάλη κινητοποίηση που έγινε στην Κρήτη και στα Χανιά τις ημέρες της κηδείας του και του εθνικού πένθους.

Για την πλειονότητα των Κρητών οπαδών του υπήρξε ένας άξιος συνεχιστής του Ελευθ. Βενιζέλου και ο σύγχρονος εκφραστής της Δημοκρατικής Παράταξης.

Για μεγάλη μερίδα Κρητικών το νησί έπαψε επί ΠΑΣΟΚ να είναι ο παρίας της Ελλάδας όπως θεωρούσαν ότι συνέβαινε με τις συντηρητικές κυβερνήσεις από τα μεταπολεμικά χρόνια.

Βέβαια είμαστε και σε εποχές που η πολιτική ενασχόληση ήταν κομμάτι της καθημερινότητας για πολλούς ανθρώπους, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στον ίδιο βαθμό σήμερα αλλά και εάν ακόμη συμβαίνει, γίνεται μέσα από μια οθόνη όπως ομοίως και το πένθος εκφράζεται άλλωστε.

ΠΗΓΕΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

(1)(1α) 25 Ιουνίου 1996 Χανιώτικα νέα

(2)(2α) 25 Ιουνίου 1996 Κήρυξ

(3) 25 Ιουνίου 1996 Χανιώτικη Ελευθεροτυπία

(4)(4α)(4β)(4γ)(4δ)(4ε) 26-27 Τετάρτη – Πέμπτη Ιουνίου 1996 Χανιώτικα νέα

(5)(5α)(5β) 26 Ιουνίου 1996 Χανιώτικη Ελευθεροτυπία

•ο Μιχάλης Σμυρλάκης είναι Πτυχιούχος Ιστορίας

Ιονίου Πανεπιστημίου