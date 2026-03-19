Τρία κειμήλια ένας κοινός στόχος για μαθητές της Κρήτης

Με έμπνευση τρία κειμήλια από την Μικρά Ασία , μία βαλίτσα, γαμήλια στέφανα και μία εικόνα του Αγ. Ελευθερίου μαθητές από όλη την Κρήτη, καλούνται να συμμετάσχουν στον 1ο Παγκρήτιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής για το σχολικό έτος 2025-2026 στις κατηγορίες Διήγημα και Ποίημα. Ο διαγωνισμός αφορά μαθητές Στ’ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

1 από 3

Χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου οι διοργανωτές αναφέρθηκαν στον διαγωνισμό και τους στόχους του.

Η πρόεδρος της Αδελφότητας Μικρασιατών «ο Άγιος Πολύκαρπος» κα Στέλλα Γκοζάνη Χαριτάκη επεσήμανε μεταξύ άλλων πως «με μεγάλη χαρά διοργανώνουμε τον παγκρήτιο διαγωνισμό δημιουργικής γραφής με όλους τους αγαπημένους συνδιοργανωτές, σκοπεύοντας να αναδείξουμε την ιστορία και τον πολιτισμό της Μικράς Ασίας μέσα από τρία σημαντικά αντικείμενα του μουσείου μας. Διότι η μαθητιώσα νεολαία επισκέπτεται το μουσείο και τους ξεναγούμε και είναι ο μόνος τρόπος να μάθουν τι συνέβη τότε για την ιστορία αλλά και για τον πολιτισμό μας»

Οπως ανέφερε μεταξύ άλλων, ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Μανώλης Φραγκάκης είναι «ένας διαγωνισμός ο οποίος θέλει να αναδείξει τα προβλήματα των Μικρασιατών μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Πώς εντάχτηκαν στην κοινωνία, τις δυσκολίες που πέρασαν, την επιβίωσή τους από την καθημερινότητα μετά την αλλαγή διαμονής και όλα αυτά»

Ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δ. Χανίων κ. Γιάννης Γιαννακάκης επεσήμανε πως πρόκειται για μία «πρωτοβουλία που επιχειρεί να συνδέσει την μαθητιώσα νεολαία, τα παιδιά με τα εκθέματα του μουσείου και κυρίως με τις μνήμες που αυτά μεταφέρουν. Η ιδέα αφορά στην δημιουργία στην δημιουργία λογοτεχνικού κειμένου που θα βασίζεται σε εκθέματα του μουσείου και μάλιστα συγκεκριμένα εκθέματα που το κάθε ένα μεταφέρει ιστορίες από οικογένειες, ιστορίες θρησκευτικότητας, ιστορίες σχέσεων και ιστορίες που μαρτυρούν τα ταξίδια και το δρόμο από τη Μικρασία στην Μητέρα Ελλάδα. Αυτή η ευκαιρία των μαθητών να συνδεθούν με τα εκθέματα και βεβαίως με την ιστορία του μικρασιατικού ελληνισμού είναι μία μοναδική ευκαιρία την οποία με χαρά αγκαλιάζουμε και με μεγάλη αγωνία μαζί με τους υπόλοιπους διοργανωτές αναμένουμε τα αποτελέσματα της έμπνευσης των μικρών μας φίλων».

Ο Μανώλης Καστρινάκης αντιδήμαρχος του δήμου Αποκορώνου ανέφερε πως ο δήμος Αποκορώνου «είναι δίπλα σε αυτή την προσπάθεια γιατί τη γέφυρα που έχει στηθεί μεταξύ των δήμων και των σχολείων για το διαγωνισμό με την Αδελφότητα των Μικρασιατών που συνδέει την ιστορία με το σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό μέσα από αυτό το διαγωνισμό γίνει μία προσπάθεια ώστε να μπορέσουνε τα παιδιά να μάθουν απ’ την ιστορία και να το αποτυπώσουν αυτό σε κάποιο κείμενο, σε κάποιο ποίημα»

Ο κ. Γιώργος Ψαράκης, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων εξήγησε πως η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων στηρίζει «όλες τις ευγενικές αυτές τις προσπάθειες, ειδικά αυτές που έχουν σχέση με την ταυτότητά μας, με τον ελληνισμό. Είναι ένας πολύ ενδιαφέρων διαγωνισμός που απαιτεί κάποια δημιουργικότητα από τα παιδιά να φανταστούν μια ιστορία δικιά τους»

Η κα Ελένη Φουντά φιλόλογος στο πρώτο πειραματικό γυμνάσιο Χανίων και μέλος οργανωτικής επιτροπής του διαγωνισμού επεσήμανε πως «στόχος είναι τα παιδιά να εμπνευστούν από τα εκθέματα που προαναφέρθηκαν και να γράψουν το δικό τους ποίημα και ή το δικό τους διήγημα. Τι ιστορία κρύβεται πίσω από ένα έκθεμα. Ποιοι ήταν οι κάτοχοί του, πώς βρέθηκε στην Ελλάδα και στο μουσείο. Είναι ένας τρόπος τα παιδιά να αποκτήσουν βιωματική επαφή με την ελληνική ιστορία. Να καταλάβουν τι συνέβη στην προκυμαία της Σμύρνης.

Να καταλάβουν τα δεινά που υπέφερε ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας. Να αναδειχτεί ο μικρασιατικός πολιτισμός και να αποκτήσουν ενσυναίσθηση για τους πρόσφυγες, για τα δεινά που παίρνουν οι πρόσφυγες όλων των εποχών».

Ο κ. Παύλος Δότσος εκπαιδευτικός, μέλος της οργανωτικής επιτροπής ανέφερε πως «θα υπάρξουν έπαθλα για το διαγωνισμό, αυτά είναι και χρηματικά ποσά αλλά και βιβλία σχετικά με το μικρασιατικό ελληνισμό. Οι αιτήσεις γίνονται μέχρι τις 20 Απριλίου και η τελετή απονομής βραβείων θα γίνει τον Μάιο».

Τον διαγωνισμό διοργανώνει η Αδελφότητα Μικρασιατών Ν. Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ», σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τον Δήμο Χανίων – ΚΑΜ, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων και τoν Δήμο Αποκορώνου και σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων.