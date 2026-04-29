Τρία κακουργήματα και σειρά πλημμελημάτων περιλαμβάνονται στην δίωξη κατά του δράστη της ένοπλης επίθεσης σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σωρεία κατηγοριών σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος του ηλικιωμένου δράστη της ένοπλης επίθεσης στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο χθες το πρωί.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του ηλικιωμένου που περιλαμβάνει τρία κακουργήματα και σειρά πλημμελημάτων αφορά:

-Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή

-Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος

-Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο

-Οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση

-Παράνομη οπλοφορία όπλου για θήρα κατ’ εξακολούθηση

-Παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων

-Παράνομη κατοχή όπλων, (μαχαίρια και ρέπλικα)

-Διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και

-Απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

Ο 89χρονος χθες το πρωί, με μια καραμπίνα, τραυμάτισε έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ,ο οποίος παραμένει για νοσηλεία και στην συνέχεια άλλες τέσσερις υπαλλήλους του Πρωτοδικείου.

 

Μ. Χρυσοχοΐδης: «Η Ελλάδα δεν είναι χώρα με κενά ασφαλείας»

«Η Ελλάδα δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως χώρα με κενά ασφαλείας», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας το βράδυ της Τρίτης στο τηλεοπτικό σταθμό Action24, με αφορμή το χθεσινό περιστατικό με 89χρονο που πυροβόλησε και τραυμάτισε 5 άτομα στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για άτομο με βεβαρημένο ψυχολογικό ιστορικό, το οποίο στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί με εισαγγελική παραγγελία, και αναρωτήθηκε πώς ξαναπέκτησε όπλο από τη στιγμή που το 2018 του είχε αφαιρεθεί.

Ο υπουργός χαρακτήρισε το περιστατικό «επικίνδυνο και δυσάρεστο» ενώ πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα είναι μια χώρα ασφαλής, όπου όμως υπάρχουν και επικίνδυνοι άνθρωποι, όπως ήταν και ο 89χρονος που δεν συμπεριφερόταν αντίστοιχα με την ηλικία του». Ωστόσο, όπως τόνισε «δεν έχουμε κάθε μέρα περιστατικά στην Ελλάδα, όπου μπαίνει ένας ένοπλος μέσα σε μια υπηρεσία και πυροβολεί υπαλλήλους. Δεν υπάρχει λόγος στην Ελλάδα, μια χώρα τόσο ήσυχη, τόσο ασφαλή, να φυλάσσονται όλες οι υπηρεσίες, να υπάρχουν παντού κάμερες και ιδιωτικοί φύλακες και να κάνουμε τόσες δαπάνες. Δεν είναι η Ελλάδα μια τέτοια χώρα», επανέλαβε.

Πρόσθεσε, επίσης, πως εξετάζονται τα κενά στην ασφάλεια του Πρωτοδικείου λέγοντας: «Κακώς μπήκε στο δικαστικό μέγαρο χωρίς έλεγχο… Κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους… Ποιοι είναι υπεύθυνοι εκεί; Ποιοι έχουν υποχρέωση να ελέγξουν;.. Υπήρξαν κενά ασφαλείας με την έννοια ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα XRAY και προσωπικό, το οποίο θα ελέγχει την είσοδο και την έξοδο…».

Σχετικά με το αν υπάρχει ευθύνη της αστυνομίας, είπε πως, ο ίδιος εστίασε στο να είχε συλληφθεί γρηγορότερα ο δράστης, ώστε να πάψει ο κίνδυνος και πρόσθεσε ότι θα γίνει αποτίμηση, ώστε σε τυχόν αντίστοιχες περιπτώσεις οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ να είναι ακόμη πιο αποτελεσματικές.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

