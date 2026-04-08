Τρελές θεωρίες συνωμοσίας

Οι θεωρίες συνωμοσίας πάντα ιντριγκάρουν το κοινό. Και το πιθανότερο είναι ότι έχετε ακούσει μερικές από αυτές. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα να έχετε συναντήσει κάποιον που πιστεύει ότι η Γη είναι επίπεδη, ή κάποιον που να θεωρεί ότι συγκεκριμένα γεγονότα δεν είναι αληθινά αλλά «στημένα», παιγμένα από «ηθοποιούς». Και αυτές είναι μόνο οι… λάιτ περιπτώσεις! Σήμερα, οι Ιστορίες από τον Κόσμο κάνουν ένα βήμα πιο πέρα: Έψαξαν και σας παρουσιάζουν ορισμένες θεωρίες συνομωσίας που θα σας κάνουν να πέσετε από την καρέκλα σας! Πάμε να δούμε παρέα τις πιο τρελές ιστορίες που κυκλοφορούν.

Η βαρύτητα της Γης θα χαθεί για 7 δευτερόλεπτα

Η NASA βρίσκεται στο επίκεντρο θεωριών συνωμοσίας εδώ και δεκαετίες. Οι πιο διαδεδομένες αφορούν συγκάλυψη ύπαρξης εξωγήινων και ότι η προσσελήνωση δεν έγινε ποτέ στην πραγματικότητα. Σήμερα, η θεωρία συνομωσίας που κυριαρχεί και αφορά στη NASA έχει να κάνει με ένα κρυφό project κατά το οποίο η Γη θα χάσει τη βαρύτητά της για επτά δευτερόλεπτα στις 12 Αυγούστου 2026. Εκεί που θα κάνετε τα μπάνια σας δηλαδή, θα αρχίσετε να αιωρείστε! Το υποτιθέμενο project λέγεται ότι έχει την ονομασία «Project Anchor» και ισχυρίζεται ότι η NASA γνωρίζει πως δύο βαρυτικά κύματα από μαύρες τρύπες έχουν 94,7% πιθανότητα να διασταυρωθούν με τρόπο που θα διακόψει προσωρινά τη βαρύτητα της Γης. Σύμφωνα με τη θεωρία, όλα θα επιπλέουν για ακριβώς επτά δευτερόλεπτα πριν επιστρέψουν στο φυσιολογικό. Εννοείται πως το σενάριο αυτό είναι καθαρή μυθοπλασία και δεν έχει βάση: Τα βαρυτικά κύματα στον χωροχρόνο που επιβεβαιώθηκαν το 2015, δεν μπορούν να εξαφανίσουν τη βαρύτητα, ούτε η βαρύτητα μπορεί απλώς να εξαφανιστεί. Το μόνο επιβεβαιωμένο γεγονός που έχει προγραμματιστεί για τις 12 Αυγούστου 2026 είναι μια ολική έκλειψη ηλίου ορατή σε σημεία της Ευρώπης και της Αρκτικής.

Η «χαμένη» Ταρταρία

Μια πολύ διαδεδομένη θεωρία συνομωσίας ισχυρίζεται πως υπήρχε ένας παγκόσμιος, τεχνολογικά προηγμένος πολιτισμός με ελεύθερη ενέργεια και κοινή αρχιτεκτονική. Θεωρείται ότι αυτή η αυτοκρατορία καταστράφηκε από μια μυστηριώδη λασποπλημμύρα τον 19ο αιώνα και πως αποδεικτικά της ύπαρξής της είναι τα περίτεχνα κτίσματα που βλέπουμε σε όλον τον κόσμο. Η αυτοκρατορία ονομαζόταν «Ταρταρία» και οι πιστοί της θεωρίας επιμένουν ότι αυτός ο πολιτισμός σβήστηκε από την επίσημη ιστορία. Μάλιστα υπάρχουν κτίρια του 19ου αιώνα σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Σικάγο και η Αγία Πετρούπολη, τα οποία περιγράφονται ως απομεινάρια της ταρταριανής τεχνολογίας. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα με βάση ιστορικά στοιχεία: Από τον 13ο έως τον 19ο αιώνα, με τον όρο «Ταρταρία» αναφέρονταν στους δυτικούς χάρτες οι τεράστιες, άγνωστες εκτάσεις της Ασίας, που κατοικούνταν από τους Τατάρους, τους Μογγόλους και άλλους λαούς. Η «Ταρταρία» δεν αποτελούσε ποτέ ένα ενιαίο, κεντρικό κράτος. Όπως φαίνεται, αυτή η θεωρία συνομωσίας αναπτύχθηκε κυρίως στο διαδίκτυο, και έχει ρίζες στον ρωσικό ψευδοεπιστημονικό εθνικισμό, που αγνοεί την τεκμηριωμένη ασιατική ιστορία.

Οι χαμένες κάλτσες πέφτουν σε σκουληκότρυπες

Που πάνε οι χαμένες κάλτσες; Τι κρύβουν τα πλυντήρια και τα στεγνωτήρια; Ας το παραδεχτούμε. Έχει συμβεί σε όλους. Βάζουμε την πλύση με σετ τις κάλτσες και όταν το πλυντήριο (ή το στεγνωτήριο) τελειώσει τα ζευγάρια είναι λειψά. Σύμφωνα με μια παράξενη θεωρία συνομωσίας, δεν φταίει η απροσεξία (ή το «σφήνωμα» της κάλτσας στα λάστιχα του πλυντηρίου) αλλά η συσκευή σας που δημιουργεί μικροσκοπικές σκουληκότρυπες στον χωροχρόνο! Καλά ακούσατε. Η θεωρία αναφέρει συγκεκριμένα ότι τα πλυντήρια ρούχων και τα στεγνωτήρια περιστρέφονται με τόσο υψηλές ταχύτητες που παράγουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία ικανά να κάμψουν τον χωροχρόνο και να ανοίξουν πύλες που καταπίνουν επιλεκτικά τις κάλτσες. Μπορεί οι συσκευές να παράγουν μικρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία – όπως κάνουν όλες οι ηλεκτρικές συσκευές – η ιδέα όμως ότι δημιουργούν σκουληκότρυπες είναι ξεκάθαρα επιστημονική φαντασία. Ακόμα και η έννοια της σκουληκότρυπας είναι καθαρά θεωρητική οπότε δεν υπάρχει κανένα πραγματικό στοιχείο ότι οι οικιακές μηχανές μπορούν να παραμορφώσουν τον χωροχρόνο με οποιονδήποτε τρόπο. Μεταξύ μας, αν οι κάλτσες σας εξαφανιστούν, σχεδόν σίγουρα είναι παγιδευμένες μέσα σε κάποιο ρούχο ή σφήνωσαν σε κάποιο σημείο του μηχανήματος – δεν παίζει να μεταφέρθηκαν σε άλλη διάσταση.

Τα εμβόλια για τον Covid έχουν μικροτσίπ

Εντάξει αυτή τη θεωρία την έχουμε ακούσει σχεδόν όλοι. Και είναι απίστευτο πόσους θιασώτες έχει. Σύμφωνα λοιπόν με τη θεωρία, τα εμβόλια κατά της COVID-19, περιέχουν μικροτσίπ. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ισχυρίζονται ότι αυτά τα τσιπ κάνουν τα χέρια των ανθρώπων «μαγνητικά», ενώ άλλοι είναι πεπεισμένοι ότι ο Μπιλ Γκέιτς σχεδίασε ολόκληρη την πανδημία ως μέρος ενός παγκόσμιου συστήματος παρακολούθησης που έχει σχεδιαστεί για να εντοπίζει τους ανθρώπους μέσω συσκευών που εγχέονται «μεταμφιεσμένες» σε εμβόλια. Και, σαν να μην έφτανε αυτό, ορισμένοι πιστοί έχουν συνδέσει τη θεωρία με τα δίκτυα 5G. Κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της πανδημίας, ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και οι πύργοι κινητής τηλεφωνίας βανδαλίστηκαν σε Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ εξαιτίας ισχυρισμών ότι η τεχνολογία 5G είτε διέδιδε την COVID-19 είτε θα αλληλεπιδρούσε με κάποιο τρόπο με τα μικροτσίπ μέσα στα εμβόλια! Υπάρχουν απόψεις ότι τα υποτιθέμενα τσιπ μπορούν να συνδεθούν απευθείας με πύργους 5G, μεταδίδοντας δεδομένα σχετικά με τις κινήσεις των ανθρώπων. Παρά το ότι οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας και ανεξάρτητοι ελεγκτές έχουν επανειλημμένα επιβεβαιώσει ότι τα εμβόλια κατά της COVID-19 δεν περιέχουν μικροτσίπ, συσκευές παρακολούθησης ή μαγνητικά στοιχεία, η θεωρία αυτή δεν λέει να ατονήσει. Τα εμβόλια είναι πλέον γνωστό πως περιέχουν δημόσια τεκμηριωμένα συστατικά, περιλαμβάνουν mRNA, ιικούς φορείς, λιπίδια, άλατα, σάκχαρα και σταθεροποιητές – τίποτα που να μοιάζει έστω και στο ελάχιστο με εμφυτεύσιμη συσκευή. Παρόλα αυτά, οι υποστηρικτές της θεωρίας αυτής συνεχίζουν να είναι πολλοί και ιδιαιτέρως ένθερμοι.

