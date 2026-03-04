«Τρελές» ιστορίες που διαβάσαμε στις εφημερίδες το 2025

Τον τελευταίο καιρό η ειδησεογραφία γίνεται ολοένα και πιο δυσοίωνη. Η πολιτική κατάσταση είναι τεταμένη παγκοσμίως, οι κοινωνικές αδικίες γιγαντώνονται, τα εργασιακά και η υγεία αποτελούν μείζονα θέματα, η δικαιοσύνη φαίνεται πως εκτός από τυφλή δεν έχει και καμία από τις άλλες αισθήσεις της, οι πόλεμοι καλά κρατούν και γενικότερα είμαστε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Σε αυτό το ζοφερό, πολεμικό κλίμα, οι «Ιστορίες από τον Κόσμο» αποφάσισαν σήμερα να «ψαρέψουν» τρελές ειδήσεις, ιστορίες που θα σας κάνουν να χαμογελάσετε, ή ακόμα -γιατί όχι- και να γελάσετε. Σε κάθε περίπτωση η σημερινή στήλη είναι ένα αντίδοτο στη μαυρίλα, μια υπενθύμιση πως ακόμα και όταν όλα πάνε θεόστραβα, υπάρχει πάντα κάτι παράλογο που θα σας κάνει να βάλετε τα γέλια και να αλλάξετε διάθεση.

Οι καλόγριες το σκασαν!

Τρεις ηλικιωμένες μοναχές, τις οποίες ανάγκασαν να ζήσουν σε ένα γηροκομείο στην Αυστρία, αποφάσισαν να ενώσουν δυνάμεις και να αποδράσουν από τη «φυλακή» τους. Οι μοναχές δεν είχαν καθόλου συμφωνήσει να κλειστούν σε γηροκομείο και μια χαρά περνούσαν στο μοναστήρι τους. Οι δομές όμως είχαν άλλη γνώμη και οι τρεις συμπαθέστατες καλόγριες μπήκαν με το ζόρι σε γηροκομείο. Εκείνες όμως δεν το έβαλαν όμως κάτω: ζήτησαν τη βοήθεια ενός κλειδαρά και μερικών πρώην μαθητών τους και έφυγαν από τον οίκο ευγηρίας. Επέστρεψαν περιχαρείς στο μοναστήρι Kloster Goldenstein στο Elsbethen και συνέχισαν τη ζωή τους. Οι μοναχές ζούσαν δυστυχισμένα στο γηροκομείο από το 2023 και για περίπου δύο χρόνια πριν το σκάσουν. Τώρα, ζουν μόνες τους στο μοναστήρι και αισθάνονται περίφημα. Βεβαίως, οι αρχές δεν συμμερίζονται της χαρά τους. Αντ’ αυτού, επιμένουν ότι η επιστροφή τους στο μοναστήρι είναι «ακατανόητη», καθώς τα δωμάτια εκεί δεν είναι σε καλή κατάσταση. Για την ώρα οι μοναχές έχουν καταφέρει να αποκατασταθούν μερικώς οι συνδέσεις νερού και ηλεκτρικού ρεύματος και οι άνθρωποι που μένουν στην περιοχή τους πηγαίνουν τρόφιμα. Παραμένει ασαφές αν τις αναγκάσουν και πάλι να γυρίσουν στο γηροκομείο. Ωστόσο εμείς ελπίζουμε πως οι 3 καλόγριες θα κερδίσουν στο τέλος.

Διαβάστε τη σχετική είδηση εδώ: www.bbc.com/news/articles/c5y8r2gk0vyo

Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός…

Οι κάτοικοι που ζουν κοντά στην παραλία Wallasey στο Wirral, Merseyside, της βορειοδυτικής Αγγλίας, είχαν μια παράξενη εμπειρία τη χρονιά που πέρασε. Ένας άντρας ντυμένος με στολή μαύρης γάτας, σεργιάνιζε στην περιοχή προκαλώντας απορία και -κάποιες φορές- φόβο στους ανυποψίαστους περαστικούς. Υπάρχει βίντεο στο Facebook όπου επιβάτες αυτοκινήτου φωνάζουν τρομαγμένοι αντικρύζοντας άντρα με στολή μαύρης γάτας που πλησίασε το όχημά τους. Άλλος κάτοικος της περιοχής ανέφερε πως στη βόλτα με το σκύλο του, τους πλησίασε ένας άντρας με κουστούμι γάτας που…νιαούριζε. Μια γυναίκα φέρεται να είδε τον ίδιο άνδρα-γάτα να ανεβαίνει με τα τέσσερα σε έναν λόφο, αφού πρώτα γρύλισε σε αυτήν και τον σκύλο της. Κάποιοι πιστεύουν ότι ο άνδρας έκανε φάρσα, ενώ άλλοι είναι πραγματικά τρομοκρατημένοι, θεωρώντας πως ο άντρας έχει κάποιο ψυχιατρικό πρόβλημα. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο «μαύρος γάτος» καταφέρνει πάντα να γίνεται «φαντομάς», ενώ δεν ξέρουμε ποιος είναι και γιατί κυκλοφορεί ως γάτα.

Διαβάστε σχετικά: www.bbc.com/news/articles/crmvvy2d9p4o

Freedooooom! (σ.σ: ελευθερία)

Μα τώρα πείτε μου εσείς: είναι δυνατόν να έχει κάποιος καγκουρό ως κατοικίδιο? Ένα συμπαθέστατο μαρσιποφόρο, προφανώς βαρέθηκε να είναι το pet μιας οικογένειας και έτσι τον Μάιο του 2025 δραπέτευσε από ιδιωτική ιδιοκτησία στην Αλαμπάμα. Η Σίλα (το καγκουρό) άρχισε να τρέχει ελεύθερη στους δρόμους και κάποια στιγμή διέσχισε τον Διαπολιτειακό Αυτοκινητόδρομο 85, προκαλώντας «εμφράγματα» στον ιδιοκτήτη της που την κυνηγούσε για να την φέρει πίσω στο σπίτι. Τελικά, ο ιδιοκτήτης της Σίλα κατάφερε να ναρκώσει το καγκουρό και το έφερε στη… βάση του με ασφάλεια. Το ζωάκι ευτυχώς δεν τραυματίστηκε στο σώμα -ίσως λίγο στην αυτοπεποίθησή του. Να σημειωθεί εδώ ότι η «οικογένεια» της Σίλα διατηρεί ζωολογικό κήπο, αλλά η Σίλα είναι το προσωπικό κατοικίδιό τους. Εντάξει παιδιά. Μερικές φορές, τα ζώα θέλουν την ελευθερία τους. Είναι τόσο απλό.

Διαβάστε επίσης: https://apnews.com/article/escaped-kangaroo-alabama-9bc4b083ce02597654ae4f3e7b324cca

Δείτε τη διαφήμιση για να πάρετε… χαρτί

Και όταν λέμε χαρτί, δεν εννοούμε για να γράψετε, αλλά χαρτί υγείας! Ακριβώς τη στιγμή που νομίζει κανείς ότι τα έχει δει (και ακούσει) όλα, έρχεται αυτή η είδηση για να μας βεβαιώσει ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας στο παράλογο. Τα γεγονότα λοιπόν έχουν ως εξής: Τον Σεπτέμβριο του 2025, ένα βίντεο που γυρίστηκε στην Κίνα έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βίντεο δείχνει μια δημόσια τουαλέτα που παρέχει χαρτί υγείας μόνο αφού οι χρήστες σαρώσουν έναν κωδικό QR και παρακολουθήσουν μια διαφήμιση. Ο στόχος πίσω από αυτή την παράξενη ιδέα είναι η μείωση της σπατάλης χαρτιού υγείας. Ωστόσο, όπως ήδη θα φαντάζεστε υπάρχουν αρκετά προβλήματα πίσω από αυτή την -κατά τ’ άλλα- «πράσινη» σκέψη. Για παράδειγμα, τι γίνεται αν η μπαταρία του τηλεφώνου ενός χρήστη είναι άδεια; Ή τι γίνεται αν ο χρήστης της τουαλέτας δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο; Τι γίνεται αν ο χρήστης μπει τρέχοντας στην τουαλέτα χωρίς το τηλέφωνό του? Η -ακόμα χειρότερα- τι γίνεται στην περίπτωση που ο χρήστης τα κάνει όλα σωστά, αλλά η εφαρμογή δεν λειτουργήσει όπως πρέπει? Είναι τρελοί αυτοί οι Κινέζοι!

Διαβάστε σχετικά και το: www.ndtv.com/offbeat/chinas-public-toilets-require-watching-ads-to-get-toilet-paper-sparking-criticism-9304756