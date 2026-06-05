Τρεις συλλήψεις στον Λαγκαδά – Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Σε τρεις συλλήψεις ατόμων που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησαν οι αστυνομικοί σε χωριό του δήμου Λαγκαδά για απόπειρα αφαίρεσης κλοπής χρηματικού ποσού και χρυσαφικών.

Οπως μετέδωσαν Αθηναικά ΜΜΕ, οι τρεις άνδρες ηλικίας 27, 33 και 43 ετών, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, προσπάθησαν να αφαιρέσουν χρηματικό ποσό, χρυσαφικά και κοσμήματα από 38χρονο άντρα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε κατάσχεση του οχήματός τους το οποίο χρησιμοποίησαν προκειμένου να μεταβούν σε προκαθορισμένο σημείο συνάντησης με το υποψήφιο θύμα τους, ενώ από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι, το όχημα αυτό συνδέεται με δύο ακόμη περιπτώσεις απάτης σε Θεσσαλονίκη και Κατερίνη αντίστοιχα.

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο δράσεων των υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας.