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Τετάρτη, 10 Ιουνίου, 2026
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Τρεις συλλήψεις για την υπόθεση του Αλ. Δασκαλάκη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Σε συλλήψεις μετατράπηκαν, οι τρεις προσαγωγές που έγιναν το πρωί σε χωριά της Μεσσαράς για την υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλ. Δασκαλάκη, από το Απεσωκάρι.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, ήταν μία επιχείρηση που έγινε οργανωμένα και στοχευμένα βάσει του προανακριτικού υλικού που έχει συγκεντρωθεί από τα στελέχη της Ασφάλειας Ηρακλείου.

Οι συλλήψεις αφορούν πατέρα και γιο- ο τελευταίος πριν από μία δεκαετία είχε εμπλακεί σε πολύκροτη υπόθεση που είχε σοκάρει το πανελλήνιο και συγκεκριμένα σε εκείνη του Βαγγέλη Γιακουμάκη- καθώς και τον βοσκό τους. Στους δύο άνδρες, στον 32χρονο γιο και στον 59χρονο εργάτη – βάσει της σχηματισθείσας δικογραφίας -φέρεται να αποδίδεται ρόλος φυσικού αυτουργού, αναφορικά με το επίμαχο συμβάν, και στον 57χρονο πατέρα του ενός ρόλος ηθικού αυτουργού.

Η δικογραφία αφορά το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, με την υπόθεση να παίρνει πλέον το δρόμο της Δικαιοσύνης που καλείται να αξιολογήσει το προανακριτικό υλικό και να αποφανθεί για την ποινική μεταχείριση των τριών κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive στο πλαίσιο της προανάκρισης, έχουν προκύψει ορισμένες καταθέσεις που φέρονται να είναι καταπέλτης για τους συλληφθέντες.

Όπως έχει γράψει το Cretalive, από τα πρώτα κιόλας 24ωρα μετά τον μυστηριώδη τραυματισμό του 49χρονου, οι οικείοι του άρχισαν να εκφράζουν ολοένα και πιο έντονα την πεποίθηση ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα αλλά για κακόβουλη ενέργεια. Κινούμενοι προς κάθε κατεύθυνση, ζητούσαν από τις Αρχές να διερευνηθεί σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής πράξης. Την εκδοχή αυτή ήρθε να ενισχύσει και η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση, η οποία κάνει λόγο για «πιθανή ανθρωποκτονία».

Ωστόσο, παρά τις υποψίες που διατύπωναν συγγενείς και φίλοι του 49χρονου, αλλά και παρά τις ενδείξεις που εξετάζονταν στο πλαίσιο της έρευνας, το μεγάλο βάρος έπεσε αναπόφευκτα στην Ασφάλεια Ηρακλείου, η οποία κλήθηκε να συγκεντρώσει και να αξιολογήσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που θα μπορούσαν να στηρίξουν ποινικά την υπόθεση.

Από την προανάκριση που διενεργήθηκε αρχικά από το Α.Τ. Φαιστού και στη συνέχεια από την Ασφάλεια Ηρακλείου, προέκυψε – σύμφωνα με τη δικογραφία – ότι το θύμα δέχθηκε επίθεση το πρωί της 1ης Μαρτίου 2026, στο χρονικό διάστημα μεταξύ 11.22 και 11.30, ενώ κινούνταν σε αγροτική περιοχή με δίκυκλο.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται το πόρισμα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, το οποίο αποδίδει τον θάνατο σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις «συμβατές με πλήξη της κεφαλής από θλων όργανο», στοιχείο που – κατά την αστυνομική εκτίμηση – απομακρύνει το ενδεχόμενο ατυχηματικής πτώσης.

Παράλληλα, οι Αρχές αξιολόγησαν μαρτυρικές καταθέσεις, βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και το σύνολο των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και καταγγελίες συγγενικών προσώπων του θανόντος.

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση όλων των δεδομένων, οι αστυνομικές αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δύο εκ των κατηγορουμένων φέρονται να ενήργησαν κατόπιν παρότρυνσης τρίτου προσώπου και να επιτέθηκαν στο θύμα, καταφέροντάς του χτύπημα στο κεφάλι με άγνωστο αντικείμενο, πιθανόν ποιμενική ράβδο.

Το θύμα επέστρεψε λίγα λεπτά αργότερα στο σπίτι του με εμφανή τραύματα, ίχνη ρινορραγίας, βρόμικα ρούχα, πτώση του επιπέδου συνείδησης και απώλεια μνήμης. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου υποβλήθηκε σε κρανιεκτομή λόγω σοβαρού κατάγματος κρανίου και νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ για 21 ημέρες, μέχρι τον θάνατό του στις 22 Μαρτίου 2026.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 10ης Ιουνίου 2026, πραγματοποιήθηκαν προσαγωγές και έρευνες σε οικίες, ποιμνιοστάσια και οχήματα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, φυσίγγια, ποιμενικές ράβδοι, μαχαίρια και κινητά τηλέφωνα. Παράλληλα, καταγράφηκαν και παραβάσεις που αφορούν τη νομοθεσία περί όπλων και την κτηνοτροφική σήμανση ζώων.

 

 

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