Τρεις προπονητές τερματοφυλάκων από ΠΑΕ της Super League στο 5ο Παγκρήτιο Camp Τερματοφυλάκων & Προπονητών

Τρεις προπονητές τερματοφυλάκων που εργάζονται σε ΠΑΕ της Super League θα βρεθούν για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στο πλαίσιο του 5ου Παγκρήτιου Camp Τερματοφυλάκων & Προπονητών της GK Goalkeeper Academy, με βασικό άξονα την αξιολόγηση των συμμετεχόντων (trials).

1 από 3

Όπως ανακοινώθηκε από την GK Goalkeeper Academy «οι τερματοφύλακες που θα συμμετάσχουν στον σταθμό του camp στο Ρέθυμνο, από 12 έως 14 Ιουνίου, θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογηθούν από προπονητές τερματοφυλάκων υψηλού επιπέδου, που έχουν παραστάσεις από επαγγελματικές κατηγορίες και πρωταθλήματα υποδομής Super League, με στόχο τη χαρτογράφηση των δυνατοτήτων τους και τη διεκδίκηση δοκιμαστικών ή συνεργασιών με συλλόγους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του camp στο Ρέθυμνο θα έχουν ενεργό ρόλο τόσο στη διαδικασία αξιολόγησης των τερματοφυλάκων, όσο και στο προπονητικό πρόγραμμα, επιμελούμενοι τις προπονήσεις σε όλες τις ημέρες διεξαγωγής του camp και μεταφέροντας τη μεθοδολογία και την εμπειρία τους στους συμμετέχοντες οι Δημήτρης Κρυωνάς, Νίκος Μπογδάνος και Στάθης Κανδυλάπτης.

Ο Δημήτρης Κρυωνάς από το 2010 δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση τερματοφυλάκων στον ΠΑΟΚ, ενώ είναι συντονιστής εκπαίδευσης και επίβλεψης των τερματοφυλάκων της PAOK Academy. Παράλληλα, είναι προπονητής τερματοφυλάκων του ΠΑΟΚ Β στη Super League 2, έχοντας εργαστεί και στην πρώτη ομάδα.

Ο Νίκος Μπογδάνος εργάζεται επίσης στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όντας προπονητής τερματοφυλάκων Κ14, Κ13, ενώ ο Στάθης Κανδυλάπτης είναι προπονητής τερματοφυλάκων στον Astera Aktor (K19, Κ17, Κ15).

Κατά τη διάρκεια του camp, οι συμμετέχοντες θα δουλέψουν πάνω σε:

• τεχνική και τακτική εξειδίκευση της θέσης

• φυσική κατάσταση και εργομετρική αξιολόγηση

• ανάλυση απόδοσης και αγωνιστικής συμπεριφοράς

• ψυχολογία και αθλητική διατροφή

📅 Ραντεβού στο Ρέθυμνο στις 12–14 Ιουνίου 2026

Οι εγγραφές άρχισαν! Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος. Δήλωσε συμμετοχή τώρα! Γίνε εσύ το επόμενο νούμερο «1»!

📲 Εγγραφή εδώ: www.gkgoalkeeperacademy.com/eggrafes/

Για διευκρινίσεις και πληροφορίες, οι τρόποι επικοινωνίας είναι οι εξής:

📞 (+30) 6983054663 (και μέσω Viber & WhatsApp)

📧: info@gkgoalkeeperacademy.com»