Τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες στα Βορίζια – Εκτάκτως στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛΑΣ

Τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά είναι ο απολογισμός του Μακελειού που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού μετά την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Τρία άτομα είναι ήδη νεκρά, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα της τοπικής εφημερίδας Πατρίς, τέσσερα σοβαρά τραυματισμένα, κάποια με ελαφρά τραύματα και μεταφέρονται στα Κέντρα Υγείας της Περιοχής.

Δύο οικογένειες, που είχαν εδώ και χρόνια προστριβές, πήραν τα όπλα και άνοιξαν πυρ η μία εναντίον της άλλης σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα.

Ανάμεσα στους νεκρούς και τραυματίες είναι και ανήλικα παιδιά και γυναίκες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης πρόκειται για δύο γυναίκες από τη μία οικογένεια και ένας άνδρας από τη δεύτερη. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η 53χρονη γυναίκα είχε έρθει από τα Χανιά για το μνημόσυνο του πατέρα της και δεν σκοτώθηκε από πυροβολισμό αλλά υπέστη ανακοπή.

Τραυματίες είναι περίπου 15 άτομα εκ των οποίων τα τέσσερα σοβαρά.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά νοσοκομεία και κέντρα Υγείας για λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες οι κάτοικοι του χωριού μετέφεραν τους ελαφρά τραυματίες με ότι μέσο διέθεταν – ακόμα και με αγροτικά οχήματα στα Κέντρα Υγείας Μοιρών και Αγίας Βαρβάρας.

Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και στο ΠαΓΝΗ υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας. Στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου έχει μεταφερθεί ένας νεκρός και μία γυναίκα τραυματισμένη ενώ στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο μία γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότερες από 2.000 σφαίρες έπεσαν.

Οι υπόλοιποι κάτοικοι του χωριού κλειδώθηκαν μέσα στα σπίτια τους και απλά άκουγαν τις ριπές των καλάσνικοφ.

Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι ειδικές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. μπήκαν στο χωριό και οι πυροβολισμοί σταμάτησαν.

Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει το ΕΚΑΒ στο χωριό Βορίζια

Έξι διακομιδές έχουν κάνει οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ από το χωριό Βορίζια του Δήμου Φαιστού στην Κρήτη προς τα νοσοκομεία ΠΑΓΝΗ και «Βενιζέλειο» Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ Ηρακλείου Κρήτης έλαβε κλήση στις 11:18 π.μ., με αναφορά για περιστατικό ανταλλαγής πυροβολισμών στο χωριό Βορίζια, με αδιευκρίνιστο αριθμό τραυματιών.

‘Αμεσα κινητοποιήθηκαν 5 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, εκ των οποίων 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ), καθώς και 1 όχημα μικρού όγκου με ιατρό, ενώ τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα 2 ακόμη ασθενοφόρα από τα Κέντρα Υγείας Αγίας Βαρβάρας και Μοιρών.

Λόγω των ιδιαίτερα επικίνδυνων συνθηκών που επικρατούσαν στο σημείο και κατόπιν οδηγιών του επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ., οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παρέμειναν σε ασφαλή θέση αναμονής στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, έως ότου δοθεί άδεια προσέγγισης εντός του χωριού.

Μέχρι αυτή την ώρα, οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ έχουν πραγματοποιήσει τις εξής διακομιδές:

– 2 τραυματισμένες γυναίκες από το Κέντρο Υγείας Μοιρών προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

– 2 άνδρες τραυματίες, κατόπιν κλήσης της ΕΛ.ΑΣ., από ιδιωτική κλινική του Ηρακλείου προς το προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

– 1 γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της από το Κέντρο Υγείας Μοιρών προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) και 1 άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του προς το «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν ενισχυμένες και σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Εκτάκτως στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛΑΣ και ο διευθυντής του «ελληνικού FBI» με κλιμάκιο αξιωματικών και ΕΚΑΜ

Κλιμάκιο αστυνομικών από την Αθήνα και ΕΚΑΜ, με επικεφαλής τον αρχηγό του Σώματος, αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο και τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), υποστράτηγο Φώτη Ντουϊτση, μεταβαίνει εκτάκτως στην Κρήτη, προκειμένου να συμμετάσχει στις ενέργειες για την αντιμετώπιση της εμπόλεμης αιματηρής κατάστασης που έχει ξεσπάσει στα Βορίζια Ηρακλείου, μεταξύ δύο οικογενειών, με δύο νεκρούς και τραυματίες μέχρι στιγμής.

Στο κλιμάκιο των αστυνομικών συμμετέχει και ο υποδιοικητής της ΔΑΟΕ, ταξίαρχος Σπύρος Τσαρδάκας, με ειδική ομάδα 10 ατόμων του «ελληνικού FBI», οι οποίοι θα συνδράμουν τις τοπικές υπηρεσίες στη διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στο μακελειό, καθώς και στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών των ανθρωποκτονιών και τραυματισμών και όλων των εμπλεκομένων στο μακελειό, αλλά και την εξιχνίαση της χθεσινοβραδινής βομβιστικής επίθεσης, που αποτέλεσε την αφορμή για την ένοπλη σύγκρουση.

Ταυτόχρονα, μία ομάδα της ΕΚΑΜ που συμμετέχει στην αποστολή θα εγκατασταθεί μόνιμα στο χωριό, όπου ήδη βρίσκονται μονάδες των ΤΑΕ Κρήτης και ΟΠΚΕ, προκειμένου να μη συνεχιστεί ο «πόλεμος» και να διατηρήσουν την τάξη στην περιοχή, επεμβαίνοντας άμεσα όπου χρειαστεί.