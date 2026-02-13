Τρεις νέες διακρίσεις για τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) στα Best City Awards

Τρεις νέες διακρίσεις απέσπασε η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)] στο πλαίσιο των Best City Awards 2026, τα οποία αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν δράσεις που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις. Η απονομή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και τα βραβεία παρέλαβαν ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΔΙΣΑ, κ. Κωνσταντίνος Πατεράκης και η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Παρακολούθησης Επικινδύνων Αποβλήτων, κα Μαρία Φλεμετάκη.

Συγκεκριμένα, η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) έλαβε δύο χρυσές διακρίσεις στις κατηγορίες «Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων – Αποτελέσματα» και «Βιώσιμος Δημόσιος Τομέας / Sustainable Public Sector», για το καινοτόμο προϊόν «φυτοϋγειονοποιημένο mulch», καθώς και μια χάλκινη διάκριση στην κατηγορία «Δράσεις ενθάρρυνσης – ενημέρωσης πολιτών για την ανακύκλωση» για το Επικοινωνιακό Πρόγραμμα “Συμμετέχω”.

Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι το φυτοϋγειονοποιημένο mulch παράγεται στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) Χανίων και διατίθεται δωρεάν, σε χύδην μορφή, στους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Το προϊόν

• παράγεται εξ ολοκλήρου μέσω φυσικών διεργασιών από δημοτικά πράσινα απόβλητα, χωρίς την προσθήκη χημικών ουσιών ή άλλων πρόσθετων υλικών,

• αποτελεί φυσικό υλικό εδαφοκάλυψης, το οποίο συμβάλλει στον εμπλουτισμό του εδάφους με θρεπτικά συστατικά και στη βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης των φυτών και

• είναι απαλλαγμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς και σπόρους ζιζανίων.

Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) στην ολιστική υποστήριξη των Δήμων – Μετόχων της στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, με απώτερο σκοπό τη μετάβαση σε βιώσιμα και ανθεκτικά κοινωνικά συστήματα.