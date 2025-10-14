menu
Διεθνή

Τρεις καραμπινιέροι νεκροί στη Βερόνα

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Τρεις καραμπινιέροι έχασαν την ζωή τους εξαιτίας έκρηξης που σημειώθηκε σήμερα τα χαράματα στο Καστέλ Ντ΄Ατσάνο, σε αγροικία έξω από τη Βερόνα της βόρειας Ιταλίας. Οι καραμπινιέροι, μαζί με άλλους συναδέλφους τους και αστυνομικούς, είχαν μεταβεί στην περιοχή για την εκτέλεση έξωσης σε διώροφο κτήριο στο οποίο βρίσκονταν τρεις άνθρωποι, οι οποίοι είχαν κάνει κατάληψη.

Εξαιτίας έκρηξης που προκάλεσε μια γυναίκα εξήντα ετών, το κτήριο κατέρρευσε, καταπλακώνοντας τους τρεις καραμπινιέρους. Τραυματίσθηκαν άλλοι 11 αστυνομικοί και καραμπινιέροι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η ζωή τους, σύμφωνα με τους γιατρούς, δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η έκρηξη φέρεται να προκλήθηκε από φιάλες φυσικού αερίου και έγινε αισθητή σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων. Στο εσωτερικό του σπιτιού υπήρχαν τουλάχιστον πέντε φιάλες υγραερίου οι οποίες ήταν ανοικτές, ενώ βρέθηκαν και βόμβες μολότοφ. Η εξηντάχρονη η οποία προκάλεσε την φονική έκρηξη μεταφέρθηκε επίσης με τραύματα στο νοσοκομείο, όπως και ένας από τους δυο άνδρες που ζούσε μαζί της. Ο αδελφός του, ο οποίος διέμενε επίσης στην διώροφη αγροικία, εγκατέλειψε την περιοχή και καταζητείται.

«Πρόκειται για δραματικό συμβάν. Η έκρηξη, όπως φαίνεται, οφείλεται σε ηθελημένη διαρροή φυσικού αερίου. Δεν ήθελαν να φύγουν από το σπίτι, στο οποίο είχαν κάνει κατάληψη, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι θα είχαμε μια τόσο ακραία εξέλιξη», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι.

 

