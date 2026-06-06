Τραυματισμός ναυτικού στο Πέραμα

Ένας 23χρονος αλλοδαπός ναυτικός τραυματίστηκε στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, κατά τη διάρκεια εργασιών σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο με κυπριακή σημαία.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο νεαρός, μέλος του πληρώματος του πλοίου, τραυματίστηκε κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ βρισκόταν στον χώρο της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε ο τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 23χρονο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Η προανάκριση για το συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.