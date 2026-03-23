«Τραυματίες» μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους με όχημα σε διάδρομο στη Ν. Υόρκη – Κλειστό μέχρι νεοτέρας το αεροδρόμιο La Guardia

«Συμβάν» στο οποίο ενεπλάκησαν επιβατικό αεροσκάφος και όχημα σημειώθηκε σε διάδρομο αποπροσγειώσεων στο διεθνές αεροδρόμιο La Guardia της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε το βράδυ χθες Δευτέρα (νωρίς το πρωί ώρα Ελλάδας) το πυροσβεστικό σώμα της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, διευκρίνισε ότι «επενέβη» έπειτα από το «συμβάν» και ότι υπήρξαν «τραυματισμοί», χωρίς να αναφέρει πόσο σοβαροί μέχρι στιγμής.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανέφερε νωρίτερα ότι αποφάσισε το Λα Γκουάρντια να κλείσει και όλες οι πτήσεις προς και αυτό να ανασταλούν τις επόμενες ώρες, λόγω «επείγοντος περιστατικού» στο οποίο ενεπλάκη «αεροσκάφος» χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Δεν είναι σαφές ακόμη αν υπήρξαν θάνατοι στο «συμβάν».

Επιβατικό αεροσκάφους τύπου CRJ-900 (Bombardier) της Air Canada Express συγκρούστηκε με όχημα εδάφους αμέσως μετά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο, ανέφερε νωρίτερα μέσω X η εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24 περί τις 06:15 (ώρα Ελλάδας).

Οι πρώτες φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης -δεν έχουν επαληθευτεί ως αυτό το στάδιο- εικονίζουν το πιλοτήριο να έχει υποστεί πολύ σοβαρή ζημιά, πάντως την υπόλοιπη άτρακτο άθικτη, ωστόσο το πρόσθιο τμήμα έχει υψωθεί σε γωνία κάπου 30 μοιρών.

Το δικινητήριο αεροσκάφος είναι σχεδιασμένο για να εκτελεί περιφερειακά δρομολόγια και έχει χωρητικότητα ως και 90 επιβατών, ανάλογα με τη διαμόρφωση.

Η Air Canada δεν έχει σχολιάσει ακόμη.